Mozak i buđenje: Evo šta ne trebamo raditi čim otvorimo oči

U trenucima kada se probudimo, mozak je u stanju visoke neuroplastičnosti — otvoren je za nove informacije i podložniji utjecajima iz okoline. Tada dopamin prirodno raste, dok kortizol pomaže da garniramo energiju i fokus. Umjesto toga, većina ljudi uzima telefon u ruke, dopuštajući ekranu da preuzme prvi utjecaj dana.

Stručnjaci savjetuju da tokom prvih 15–20 minuta dana izbjegavamo tehnologiju: dozvolimo mozgu da postepeno „pokrene“ misli, planiranje ili jednostavno tišinu. U tom vremenu možemo se posvetiti istezanju, zapisivanju dnevnih prioriteta ili ispijanju kafe bez distrakcije.

Mozak ne voli ekran ni pred spavanje

Još jedna greška koja utiče na mozak je korišćenje telefona neposredno pred spavanje. Plavo svetlo ekrana može inhibirati lučenje melatonina — hormona koji nas uvodi u san — što dovodi do lošijeg sna i narušenog ritma mozga ujutro.

Praktični koraci koji pomažu: pomjerite punjač — držite telefon van spavaće sobe; napravite ritual bez ekrana — dišite, istegnite se ili zapišite tri stvari na koje ćete se fokusirati; uvečer birajte knjigu ili opuštajuću muziku umjesto beskonačnog skrolovanja.

Iako jutro bez telefona može delovati neobično u početku, mnogi prijavljuju bolju koncentraciju, više energije i stabilnije raspoloženje u samo nekoliko dana promjene navike.