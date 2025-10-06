Mozak i buđenje: Evo šta ne trebamo raditi čim otvorimo oči

Nedžida Sprečaković
U trenucima kada se probudimo, mozak je u stanju visoke neuroplastičnosti — otvoren je za nove informacije i podložniji utjecajima iz okoline.
Foto: Ilustracija

U trenucima kada se probudimo, mozak je u stanju visoke neuroplastičnosti — otvoren je za nove informacije i podložniji utjecajima iz okoline. Tada dopamin prirodno raste, dok kortizol pomaže da garniramo energiju i fokus. Umjesto toga, većina ljudi uzima telefon u ruke, dopuštajući ekranu da preuzme prvi utjecaj dana.

Stručnjaci savjetuju da tokom prvih 15–20 minuta dana izbjegavamo tehnologiju: dozvolimo mozgu da postepeno „pokrene“ misli, planiranje ili jednostavno tišinu. U tom vremenu možemo se posvetiti istezanju, zapisivanju dnevnih prioriteta ili ispijanju kafe bez distrakcije.

Mozak ne voli ekran ni pred spavanje

Još jedna greška koja utiče na mozak je korišćenje telefona neposredno pred spavanje. Plavo svetlo ekrana može inhibirati lučenje melatonina — hormona koji nas uvodi u san — što dovodi do lošijeg sna i narušenog ritma mozga ujutro.

Praktični koraci koji pomažu: pomjerite punjač — držite telefon van spavaće sobe; napravite ritual bez ekrana — dišite, istegnite se ili zapišite tri stvari na koje ćete se fokusirati; uvečer birajte knjigu ili opuštajuću muziku umjesto beskonačnog skrolovanja.

Iako jutro bez telefona može delovati neobično u početku, mnogi prijavljuju bolju koncentraciju, više energije i stabilnije raspoloženje u samo nekoliko dana promjene navike.

pročitajte i ovo

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 6. oktobar

Vijesti

Kadeti MUP-a TK za čin „mlađi inspektor“ uspješno okončali obuku na Policijskoj akademiji FMUP-a

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

BiH

Državni službenici institucija BiH izlaze na proteste i idu u štrajk?

Vijesti

Antikorupcija u službi dobrog upravljanja na Zapadnom Balkanu Regionalna konferencija u sklopu Berlinskog procesa

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]