Muha mesožder SAD: Prvi slučaj infekcije larvama zabilježen u Merilendu

U Sjedinjenim Američkim Državama potvrđen je prvi slučaj infekcije larvama takozvane „muhe mesoždera“. Riječ je o rijetkoj parazitskoj infestaciji poznatoj kao mijaza, a otkrivena je kod pacijenta iz Merilenda koji je nedavno putovao iz El Salvadora, potvrdio je glasnogovornik američkog Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga Andrew Nixon.

Kako je naveo, pacijent se u međuvremenu oporavio, a nema dokaza da je došlo do prenosa na druge ljude ili životinje.

Širenje larvi kroz Srednju Ameriku

Mušice „novog svijeta“, čiji larvalni oblik izaziva ovakvu infekciju, od početka 2023. godine šire se područjem Srednje Amerike. Zaraze su do sada zabilježene u Belizeu, Kostariki, Salvadoru, Gvatemali, Hondurasu, Meksiku, Nikaragvi i Panami.

Krajem prošle godine larve su stigle i do juga Meksika, što je izazvalo zabrinutost u američkoj poljoprivrednoj industriji. Kao mjera predostrožnosti, ove godine privremeno su zatvorene pojedine luke za trgovinu stokom, konjima i bizonima na granici.

Kako djeluje „muha mesožder“

Riječ je o parazitskim larvama muhe zujalice pod nazivom Cochliomyia hominivorax. Za razliku od većine sličnih vrsta, one se hrane mesom živih, a ne mrtvih životinja. Profesor entomologije na Univerzitetu Texas A&M, Phillip Kaufman, pojašnjava da larve napadaju većinu toplokrvnih životinja, uključujući krave i konje, ali mogu zaraziti i kućne ljubimce i ljude.

Stručnjaci upozoravaju da pojava ovih larvi predstavlja ozbiljan rizik, posebno u područjima gdje se uzgaja stoka, jer infekcije mogu izazvati ozbiljne zdravstvene i ekonomske posljedice.