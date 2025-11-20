Droga pronađena u Tuzli, Lukavcu i Živinicama

Ali Huremović

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su 19. novembra opsežnu akciju na više lokacija u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, usmjerenu na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Akcija je provedena uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbama nadležnih općinskih sudova, u skladu s Operativnim planom za zajedničko djelovanje policijskih struktura.

Tokom pretresa lica, vozila te stambenih i drugih objekata, pronađeno je i oduzeto deset PVC pakovanja biljne materije koja izgledom asocira na opojnu drogu, sedam pakovanja bijele materije koja također podsjeća na drogu, dvije digitalne vage, 850 KM u različitim apoenima te drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Oduzete materije bit će predmet vještačenja.

U sklopu istrage, po nalogu postupajućeg tužioca, uhapšena je jedna osoba – E.K. (2006) iz Lukavca – zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Policija nastavlja intenzivne aktivnosti iz oblasti suzbijanja zloupotrebe narkotika na području Tuzlanskog kantona.

