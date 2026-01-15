Muslimani širom svijeta večeras obilježavaju mubarek noć Lejletul-miradž

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muslimani danas, 15. januara, obilježavaju mubarek noć Lejletul-miradž.

Lejletul-miradž se veže za blagoslovljeno putovanje poslanika Muhammeda, a.s., od Kabe u Mekki do Mesdžidul-Aksaa u Jerusalemu, nakon čega je uslijedilo uznesenje kroz sedam nebesa do Sidretul-Muntehaa.

U džamijama širom Bosne i Hercegovine, kao i u dijaspori, predviđeni su prigodni programi povodom ove noći.

Predanja navode da su na Miradžu objavljena posljednja dva ajeta sure El-Bekare, propisan je pet dnevnih namaza, a kao trajna uspomena na razgovor vođen tokom Miradža u svakom namazu, na sjedenju tešehuda, uči se Etehijatu.

Ističe se i da je Vjerovjesnik najprije prenesen “vodoravno” iz Mekke u Jerusalem, a potom je uslijedilo “okomito” uznesenje, što se tumači kao simboličan prauzor puta kojim treba ići njegov ummet.

U mnogim porodicama u Bosni i Hercegovini mubarek noći tradicionalno se obilježavaju i pripremom halve.