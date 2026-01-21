Na današnji dan preminuo Kemal Monteno: 11 godina od odlaska bh. muzičkog velikana

Arnela Šiljković - Bojić

Na današnji dan 2015. godine u Zagrebu je preminuo Kemal Monteno, kantautor i izvođač čije su pjesme obilježile više generacija.

Monteno je rođen 1948. godine u Sarajevu, a karijera mu je trajala više od četiri decenije. Objavio je niz albuma i autorskih izdanja, a njegov prepoznatljivi stil donio mu je publiku širom bivše Jugoslavije i šire.

Na muzičkoj sceni pojavio se 1967. godine, nastupom na festivalu „Vaš šlager sezone“, gdje je pjesmom „Lidija“ brzo stekao popularnost. Kasnije je redovno nastupao na festivalima i osvajao nagrade, a pjesme poput „Zemljo moja“, „Sarajevo, ljubavi moja“ i „Nekako s proljeća“ ostale su među njegovim najpoznatijim djelima i trajno su vezane za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Posebno mjesto u njegovom opusu ima balada „Sarajevo, ljubavi moja“, koju je komponovao na stihove prijatelja Alije Hafizovića i koju je često izvodio na koncertima, kao posvetu rodnom gradu.

Monteno je, osim vlastite karijere, potpisivao muziku i tekstove i za druge izvođače, te sarađivao s brojnim imenima regionalne scene, među kojima su Arsen Dedić, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Ismeta Krvavac i drugi.

Kemal Monteno sahranjen je u Aleji velikana na sarajevskom gradskom groblju Bare, a njegova muzika i danas ostaje dio zajedničke kulturne memorije.

pročitajte i ovo

BiH

Provokacije u Potočarima: Udruženja traže reakciju Tužilaštva BiH

Tuzla i TK

O putu, spoznaji i povratku: Frenkie gost edukativnog programa u Šarenoj džamiji

BiH

Delić: Za tri dana ćemo znati hoće li penzije rasti 17 ili 5 posto

BiH

Šta donosi novi Zakon o PIO-u i kako će se sada obračunavati penzije?

BiH

Budžet FBiH veći za 649 miliona KM: Prijedlog prošao u Predstavničkom domu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]