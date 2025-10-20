Priča iza legendarne pjesme „Bacila je sve niz rijeku“

Jedna od najpoznatijih balada s ovih prostora, „Bacila je sve niz rijeku“, nastala je iz stvarne i bolne ljubavne priče Davorina Popovića, frontmena grupe Indexi. Popović je godinama volio djevojku iz Sarajeva s kojom je bio u ozbiljnoj vezi, ali njihova ljubav nije imala sretan kraj.

Djevojka, koja nije bila spremna za brak, ostala je u drugom stanju, a kako trudnoća nije bila planirana, par je odlučio da se vjenča. Ipak, uoči vjenčanja ona je prekinula trudnoću i napustila Davorina, ostavljajući ga slomljenog srca.

Godinama kasnije, na jednom koncertu u Švedskoj, Davorinu se učinilo da ju je ugledao u publici. Sišao je s bine kako bi je pronašao, ali je među publikom više nije bilo.

Ta emotivna priča postala je inspiracija za pjesmu „Bacila je sve niz rijeku“, koju je Davorin stvorio u saradnji s prijateljem i muzičarem Kemalom Montenom. Monteno je, osim što je bio autor teksta, u pjesmu unio i dio svoje ljubavne priče.

„Šta ću, zaljubio sam se… Pođem ja u Čapljinu nju da potražim, odem onim ćirom, lutam i tražim je. I onda, na jednom ćošku, stoji ona – bosa, a oko nje cvijeće, prodaje ga. I ta slika mi je ostala, odatle je nastao stih ‘stajala je usred bašte ko najljepši cvijet’“, ispričao je Monteno godinama kasnije.

Pjesma „Bacila je sve niz rijeku“ ostala je simbol ljubavi, bola i sjećanja, a Davorin Popović i Kemal Monteno njome su zauvijek povezali svoje emocije i umjetnost u jednu od najljepših muzičkih priča na Balkanu.