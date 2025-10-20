Priča iza legendarne pjesme „Bacila je sve niz rijeku“

Ali Huremović
Priča iza legendarne pjesme „Bacila je sve niz rijeku“

Jedna od najpoznatijih balada s ovih prostora, „Bacila je sve niz rijeku“, nastala je iz stvarne i bolne ljubavne priče Davorina Popovića, frontmena grupe Indexi. Popović je godinama volio djevojku iz Sarajeva s kojom je bio u ozbiljnoj vezi, ali njihova ljubav nije imala sretan kraj.

Djevojka, koja nije bila spremna za brak, ostala je u drugom stanju, a kako trudnoća nije bila planirana, par je odlučio da se vjenča. Ipak, uoči vjenčanja ona je prekinula trudnoću i napustila Davorina, ostavljajući ga slomljenog srca.

Godinama kasnije, na jednom koncertu u Švedskoj, Davorinu se učinilo da ju je ugledao u publici. Sišao je s bine kako bi je pronašao, ali je među publikom više nije bilo.

Ta emotivna priča postala je inspiracija za pjesmu „Bacila je sve niz rijeku“, koju je Davorin stvorio u saradnji s prijateljem i muzičarem Kemalom Montenom. Monteno je, osim što je bio autor teksta, u pjesmu unio i dio svoje ljubavne priče.

„Šta ću, zaljubio sam se… Pođem ja u Čapljinu nju da potražim, odem onim ćirom, lutam i tražim je. I onda, na jednom ćošku, stoji ona – bosa, a oko nje cvijeće, prodaje ga. I ta slika mi je ostala, odatle je nastao stih ‘stajala je usred bašte ko najljepši cvijet’“, ispričao je Monteno godinama kasnije.

Pjesma „Bacila je sve niz rijeku“ ostala je simbol ljubavi, bola i sjećanja, a Davorin Popović i Kemal Monteno njome su zauvijek povezali svoje emocije i umjetnost u jednu od najljepših muzičkih priča na Balkanu.

pročitajte i ovo

Magazin

Memnun Muzaferija promovisao pjesmu “Pjegava”, scenarij oduševio publiku

Magazin

Mirza Selimović objavio pjesmu posvećenu majci koja je nedavno preminula

Magazin

/VIDEO/ Kantautor iz Tuzle Azur Jahić objavio pjesmu “Ostaje mi trag”:...

Magazin

/VIDEO/ Ajdin Osmanović glasom očarao publiku u Tuzli, emocije prenio na...

Magazin

Bh. pjevačica Lejla Zahirović ima novu pjesmu ”Jorgovan”

Istaknuto

Učenici OŠ “Novi Grad” na jedan dan u ulozi policajca, vatrogasca...

Magazin

Kvar na Amazon Web Services uzrokovao pad brojnih aplikacija i web stranica širom svijeta

Magazin

Želite sakriti razgovor u Viber-u, evo i kako

Magazin

Predmeti kojih se s nostalgijom sjećamo: Kako je izgledalo odrastanje prije 1980. godine

Magazin

Popodnevne navike koje mogu narušiti zdravlje mozga

Magazin

Kako uska odjeća utiče na zdravlje?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]