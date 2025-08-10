Na pješačkom mostu u MZ Oskova djevojčica propala kroz daske

Na pješačkom mostu u MZ Oskova u Živinicama djevojčica je propala kroz dotrajale daske i zadobila povrede.

Prema riječima očevidaca, djevojčica je, po pozivu ljudi koji su pritekli upomoć, zbrinuta u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice i upućena u UKC Tuzla.

Mještani navode da su mjesecima upozoravali i MZ i Gradsku upravu na loše stanje mosta, ali da niko nije reagovao. Daske na mostu su trule i popucale, a građani strahuju da bi bez hitne sanacije moglo doći do težih posljedica.