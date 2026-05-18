Nadutost nakon obroka: Ove namirnice najčešće izazivaju neugodan pritisak u stomaku

Nadutost se najčešće javlja kao neugodan osjećaj punoće, pritiska i nelagode u stomaku nakon obroka, a određene namirnice mogu dodatno potaknuti stvaranje plinova i usporiti probavu.

Kako navodi Health, nadutost mogu izazvati namirnice koje sadrže vlakna, šećere, laktozu, natrij ili sastojke koje organizam teže razgrađuje.

Među namirnicama koje najčešće izazivaju nadutost nalazi se krstasto povrće, poput brokule i kupusa. Iako je bogato vitaminima i mineralima, ovo povrće sadrži rafinozu, šećer koji može potaknuti stvaranje plinova.

Grah i leća također su poznati po tome što mogu izazvati nadutost. Sadrže proteine, vlakna i šećere koje tijelo ne može u potpunosti apsorbovati, zbog čega dolazi do stvaranja plinova. Stručnjaci savjetuju da se mahunarke kombinuju s lako probavljivim žitaricama, poput riže ili kvinoje, te da se pije dovoljno vode.

Mliječni proizvodi mogu biti problem za osobe koje ne podnose laktozu. Ako se nadutost javlja nakon konzumiranja mlijeka, sira ili drugih mliječnih proizvoda, moguće je da organizam nema dovoljno enzima potrebnih za razgradnju laktoze.

Gazirana pića, uključujući sodu i gaziranu vodu, također mogu izazvati pritisak u stomaku. Ugljikov dioksid iz ovih pića oslobađa se u crijevima, što može dovesti do osjećaja zarobljenog zraka i nadutosti.

Hrana s visokim udjelom natrija može uzrokovati zadržavanje vode u organizmu. Natrij se ne nalazi samo u soli, već i u prerađenoj i pakovanoj hrani, supama, hljebu i brzoj hrani.

Nadutost mogu izazvati i zamjene za šećer, poznate kao šećerni alkoholi. Među njima su eritritol, sorbitol, ksilitol i maltitol, koji se često koriste u proizvodima bez šećera.

Luk i bijeli luk sadrže fruktane, topiva vlakna koja se kod nekih ljudi teže probavljaju. Kada fermentiraju u crijevima, mogu privući vodu u debelo crijevo i izazvati plinove.

Jabuke i lubenica, iako zdrave, kod pojedinih osoba mogu izazvati nadutost zbog visokog udjela fruktoze i sorbitola. Hrana bogata fruktozom može pogoršati tegobe kod osoba koje imaju sindrom iritabilnog crijeva.

Probleme mogu izazvati i žitarice koje sadrže gluten, poput pšenice, ječma i raži. Kod osoba s celijakijom ili osjetljivošću na gluten mogu se javiti probavne tegobe, uključujući nadutost.

Osim hrane, nadutost mogu uzrokovati i zatvor, prejedanje, gastroezofagealna refluksna bolest, sindrom iritabilnog crijeva, gutanje zraka, prekomjerni rast bakterija u tankom crijevu i debljanje.