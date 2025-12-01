Namirnice koje najčešće uzrokuju nadutost i taloženje masnoće na trbuhu

Ako želite smanjiti nadutost i masnoću na trbuhu, dobro je znati da postoje namirnice koje mogu pogoršati stanje, uključujući i one za koje se često vjeruje da su zdrave. Prehrambeni tehnolog Dave Asprey navodi da pojedine namirnice mogu narušiti ravnotežu crijeva i potaknuti nakupljanje masnoće, što mnoge iznenadi tek kada osjete posljedice.

Zobene pahuljice i lektini koji opterećuju probavu

Zob nudi brojne zdravstvene koristi, ali kod osjetljivih osoba može dovesti do nadutosti. Bogata je lektinima, antinutrijentima koji se vežu za minerale u tijelu i ograničavaju njihovu apsorpciju.

Lektini se mogu povezati i s komponentama crijevne sluznice, povećati njenu propusnost i dovesti do sindroma propusnih crijeva. Takvo stanje često izaziva višak plinova, nadutost i upalne procese. Asprey zato preporučuje doručak bogat proteinima, poput mesa i jaja, koji pruža stabilnu energiju bez osjećaja napuhanosti.

Sirove kupusnjače i spojevi koji potiču plinove

Kupusnjače koje se konzumiraju sirove često uzrokuju neugodan osjećaj u stomaku. Brokula, karfiol, prokulice i kupus sadrže spojeve koji kod mnogih izazivaju nadutost i plinove.

Kuhanje smanjuje koncentraciju tih spojeva i čini povrće lakšim za probavu, pa stručnjaci savjetuju da se termički obradi prije jela.

Dijetalni gazirani sokovi i narušavanje crijevnog mikrobioma

Umjetna sladila iz dijetalnih gaziranih pića mogu poremetiti crijevni mikrobiom i uzrokovati izraženu nadutost. Pjena i mjehurići dodatno doprinose stvaranju plinova, dok kofein iz kafe pruža više energije bez istog efekta napuhanosti. Upravo zato se preporučuje smanjiti unos dijetalnih sokova.

Grah i neprobavljivi ugljikohidrati

Grah je bogat nutrijentima, ali i lektinima, što ga čini problematičnim za osobe osjetljive na nadutost.

Osim toga, sadrži neprobavljive ugljikohidrate koji fermentiraju u crijevima i dovode do stvaranja plinova. Asprey ističe da je bijela riža lakša alternativa, jer ima manje antinutrijenata.

Voće s visokim udjelom fruktoze i osjetljiva probava

Voće bogato fruktozom može izazvati nadutost kod osoba koje teško podnose ovaj šećer. Hurme, jabuke i kruške dio su te skupine, a njihov višak može opteretiti crijeva i jetru. Kao blaža opcija preporučuje se voće s nižim udjelom fruktoze, poput borovnica, limuna, limeta i dinje.

Proteinske pločice i kombinacija sastojaka koja stvara probleme

Mnoge proteinske pločice sadrže fermentabilna vlakna, umjetna sladila, orašaste plodove i voće s visokim udjelom fruktoze, što može izazvati prekomjerno stvaranje plinova.

Protein u ovim pločicama najčešće je soja niže kvalitete, a fitoestrogeni koje sadrži dodatno mogu potaknuti nadutost. Stručnjaci preporučuju da se proteini uzimaju iz mesa, jaja ili kvalitetnih mliječnih proizvoda.

Odabir namirnica koje prijaju probavi važan je korak za smanjenje nadutosti i lakši osjećaj u stomaku, posebno kod osoba koje imaju osjetljivija crijeva.