Nafta na svjetskom tržištu oko 85 dolara, pogledajte kakve su jutros cijene goriva?

Nafta na svjetskom tržištu se i dalje nalazi na povišenom nivou, dok se na benzinskim pumpama u Tuzli bilježe velike razlike u cijenama goriva.

Prema jutrošnjim podacima sa naftnih berzi, cijena nafte tipa Brent iznosi oko 84,78 dolara po barelu. Iako je zabilježen blagi pad od oko 0,9 posto, cijene su i dalje znatno više nego početkom sedmice.

Istovremeno, pregled jutrošnjih cijena goriva na pumpama u Tuzli pokazuje da su razlike između najjeftinijeg i najskupljeg goriva prilično velike.

Cijena benzina Premium 95 jutros se kreće u rasponu od 2,29 KM do 2,46 KM po litru.

Kod dizela D5 raspon je znatno širi, pa se cijene kreću od oko 2,31 KM pa do čak 2,91 KM po litru, zavisno od lokacije pumpe.

Na pojedinim pumpama zabilježena su i manja pojeftinjenja, dok su na drugima cijene porasle i za nekoliko desetina feninga, što pokazuje da se tržište goriva i dalje prilagođava promjenama na svjetskom tržištu nafte.