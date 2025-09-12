Najčešće greške u doručku: Evo šta ne trebate jesti na prazan stomak

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom u danu jer pokreće metaboličke procese, utiče na raspoloženje i pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine. Ipak, nije dovoljno samo doručkovati – važno je obratiti pažnju i na izbor namirnica koje unosimo odmah nakon buđenja.

Stručnjaci preporučuju da se dan započne čašom tople vode, a zatim obrokom bogatim proteinima, vlaknima i zdravim mastima. Takva kombinacija donosi dugotrajan osjećaj sitosti i pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

S druge strane, dvije popularne namirnice za doručak mogu imati potpuno suprotan efekat.

Peciva i pekarski proizvodi, zbog visokog sadržaja rafiniranog brašna, šećera i masti, brzo podižu šećer u krvi, ali osjećaj sitosti kratko traje. Rezultat je ubrzo pojačana glad, a dugoročno i rizik od viška kilograma te problema s metabolizmom.

Slično važi i za svježe cijeđene voćne sokove. Iako ih mnogi smatraju zdravim izborom, na prazan stomak mogu biti štetni jer sadrže puno šećera, a gotovo nimalo vlakana i proteina. To može povećati apetit i dovesti do većeg unosa kalorija tokom dana.

Umjesto toga, nutricionisti savjetuju da se dan započne zdravijim alternativama – poput smoothieja od povrća ili balansiranog obroka koji uključuje proteine i vlakna.