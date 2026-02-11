Najskuplja riža na svijetu košta oko 100 eura po kilogramu i rasproda se odmah

Kinmemai Premium riža košta oko 100 eura po kilogramu i važi za jednu od najskupljih, ali i najcjenjenijih vrsta riže na svijetu, a dolazi iz Japana i prodaje se isključivo u ograničenim luksuznim serijama.

Ova riža na tržište dolazi u posebnim poklon-kutijama od 840 grama i najčešće se kupuje za poslovne darove i posebne prilike. Svaka nova serija bude rasprodata u vrlo kratkom roku, a godišnja proizvodnja ograničena je na svega oko hiljadu pakovanja, što dodatno podiže ekskluzivnost proizvoda.

Iza projekta stoji japanska kompanija Toyo Rice Corporation, koju vodi Keiji Saika, 91-godišnji stručnjak koji je gotovo cijeli život posvetio unapređenju kvaliteta riže i njenoj promociji na svjetskom tržištu. Upravo on svake godine bira sorte koje ulaze u Kinmemai Premium rižu, i to među pobjednicima međunarodnih takmičenja za ocjenjivanje okusa. Prilikom izbora ne vrednuju se samo okus i tekstura, nego i prisustvo enzima koji ukazuju na kvalitet zrna.

Kinmemai Premium riža nakon selekcije prolazi višemjesečni proces odležavanja, a kombinacija stroge kontrole, sporije obrade i malih serija čini je jedinstvenim proizvodom na tržištu. Sam Saika je u više navrata naveo da projekat nema značajnu finansijsku dobit, ali ima snažnu promotivnu ulogu za japansku poljoprivredu i standarde proizvodnje hrane.

Profesionalni kuhari koji su radili s ovom rižom opisuju je kao izuzetno ujednačenu i sjajnu, s pravilno formiranim zrnom, dobrom vlagom i punim, izbalansiranim okusom. Kinmemai Premium riža se najčešće poslužuje bez dodataka, kako bi njen prirodni kvalitet došao do punog izražaja.