Najveći izvoznik iz BiH zatražio stečaj, poslao poruku radnicima

Kompanija Nova Željezara Zenica, nekadašnji ArcelorMittal Zenica, zvanično je podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, potvrđeno je iz ove kompanije.

Riječ je o najvećem izvozniku iz Bosne i Hercegovine, koji je nedavno preuzela grupacija Pavgord biznismena Gordana Pavlovića iz Foče, u partnerstvu s Ahmedom Hamzićem, piše Biznisinfo.

Iz Nove Željezare Zenica ističu da je zahtjev za stečaj podnesen isključivo zbog zakonske obaveze, u skladu sa Zakonom o stečaju FBiH i Zakonom o privrednim društvima FBiH.

“Nova Željezara Zenica je, isključivo zbog zakonske obaveze koju ima zakonski zastupnik Društva, podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom Općinskom sudu”, saopšteno je iz ove kompanije.

Naglašavaju da ovaj postupak ne znači likvidaciju, već predstavlja pravni okvir za reorganizaciju i rješavanje naslijeđenih problema, s ciljem očuvanja proizvodnje i radnih mjesta.

Uprava Nove Željezare Zenica poručuje da je već poduzela niz mjera i da nastavlja intenzivno raditi na stabilizaciji poslovanja.

“Uvjereni smo da će rezultat biti pozitivan i da ćemo zajedno nastaviti graditi stabilnu budućnost”, navode iz kompanije.

Radnicima je upućena jasna poruka da proizvodnja ostaje glavni prioritet te da radna mjesta i sigurnost zaposlenih neće biti dovedeni u pitanje. Isto tako, kompanija se obratila i eksternim saradnicima i dobavljačima, naglašavajući da saradnja i međusobno povjerenje ostaju neupitni, te da dugovanja i obaveze neće biti ugroženi.

“Zahvaljujemo se na razumijevanju i nastavku uspješne saradnje, bez koje proizvodni proces ne bi bio moguć”, poručuju iz Nove Željezare Zenica.

Podsjećamo, kako je ranije objavljeno, minus u poslovanju u ovoj godini iznosit će oko 100 miliona KM, dok je ukupni akumulirani gubitak dostigao čak 370 miliona KM.

Kompanija se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima, a dodatni teret predstavljaju nepovoljni ugovori naslijeđeni od prethodnog vlasnika – ArcelorMittala, koji u aktuelnim, izuzetno zahtjevnim tržišnim uslovima onemogućavaju ostvarivanje pozitivnih poslovnih rezultata.

Uprkos teškoj situaciji, Nova Željezara Zenica ne odustaje od ranije najavljenih razvojnih projekata. Međutim, iz kompanije ističu da je ključni preduslov za njihovu realizaciju izgradnja energane na komunalni i biootpad, koja bi omogućila stabilnije i dugoročno održivo poslovanje.