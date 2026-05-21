Zaključci Predsjedništva SDP BiH usvojeni na sjednici održanoj u Sarajevu odnose se na više političkih i ekonomskih pitanja, uključujući status visokog predstavnika, državnu imovinu, stanje u kompaniji Nova Željezara Zenica, ali i reformske procese u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Iz SDP-a BiH poručili su da Bosna i Hercegovina mora nastaviti jačanje demokratskih institucija, vladavine prava i političke odgovornosti, uz puno poštivanje ustavnog poretka, teritorijalnog integriteta i suvereniteta države.

Naglašeno je i da svaka eventualna rasprava o budućem statusu i okončanju mandata visokog predstavnika mora biti vođena uz garancije očuvanja mira, stabilnosti i funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine.

U saopćenju je navedeno i da mandat visokog predstavnika traje sve do imenovanja njegovog nasljednika.

Zaključci Predsjedništva SDP BiH o državnoj imovini

Zaključci Predsjedništva SDP BiH uključuju i stav da pitanje državne imovine predstavlja pitanje suvereniteta i pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.

Iz ove stranke navode da državna imovina mora ostati isključivo vlasništvo države Bosne i Hercegovine, te odbacuju pokušaje njenog prenosa ili knjiženja na niže nivoe vlasti suprotno odlukama Ustavnog suda BiH i ustavnom okviru.

Predsjedništvo SDP-a BiH pozvalo je i na sankcionisanje svih koji djeluju neustavno i nezakonito kada je riječ o ovom pitanju.

Poseban dio sjednice odnosio se i na stanje u kompaniji Nova Željezara Zenica. Iz SDP-a BiH iskazana je podrška rješenjima koja su usmjerena na zaštitu radnika, očuvanje proizvodnih kapaciteta i zaštitu imovine od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

U saopćenju se navodi da sva rješenja moraju biti transparentna, zakonita i usmjerena na očuvanje radnih mjesta i dugoročnu stabilizaciju poslovanja, uz očekivanje da parlamentarna procedura bude završena u najkraćem roku.

