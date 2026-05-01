Vlada FBiH iskazala interes za preuzimanje Nove željezare Zenica

U Novoj željezari Zenica danas je održan prvi sastanak predstavnika kompanije, Vlade FBiH, Energoinvesta i sindikata, na kojem se razgovaralo o budućnosti ovog industrijskog sistema.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da je Vlada FBiH jasno iskazala interes za preuzimanje Nove željezare Zenica, prvenstveno s ciljem očuvanja radnih mjesta i stabilnosti industrije povezane s ovim sistemom.

Lakić je istakao da Vlada FBiH trenutno ima manje od osam posto vlasničkog udjela, zbog čega njen uticaj u kompaniji nije dovoljan. Naglasio je da se razgovori vode u pravcu mogućeg preuzimanja većinskog, odnosno potpunog vlasništva, uz brigu o kompletnom sistemu i željeznicama oba entiteta.

Upozorio je da bi eventualni stečaj mogao predstavljati ozbiljan rizik za energetski sistem, te najavio nastavak razgovora već naredne sedmice.

Direktor Nove željezare Zenica Ahmed Hamzić poručio je da kompanija očekuje konkretne planove Vlade FBiH, navodeći da su odluke o proizvodnji donesene na osnovu finansijskih rezultata i gubitaka. Istakao je da kompanija nije planirala prodaju cijelog udjela, ali da će eventualni dogovor zavisiti od planova i obostranog interesa.

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić upozorio je da nema vremena za odgađanje, jer je Željezara Zenica važna za širi ekonomski i energetski sistem. Predsjednik Sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić poručio je da radnici podržavaju namjeru Vlade FBiH, ističući da sadašnji vlasnici više nemaju podršku sindikata.