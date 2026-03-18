Naložena nova istraga u predmetu „Donja Jablanica“

Povodom velikog interesa za predmet koji se odnosi na događaje na području Donje Jablanice, ovim putem obavještavamo javnost da je glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona dana 12.03.2026. godine, donio odluku kojom se, iz proceduralnih razloga, stavlja van snage ranije donesena naredba o provođenju istrage Područnog tužilaštva Konjic, te se predmet vraća u prethodnu fazu postupka.

Istovremeno, federalni tužilac Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBIH je danas, 18.03.2026. godine, postupajući u okviru svoje zakonske nadležnosti, donio novu naredbu o provođenju istrage u istom predmetu.

Naglašavamo da donošenje navedene odluke predstavlja procesnu radnju usmjerenu na osiguranje pravilnog i zakonitog vođenja postupka, te ne prejudicira postojanje krivične odgovornosti bilo kojeg lica. Nadležni tužilac Posebnog odjela će intenzivno nastaviti sa preduzimanjem potrebnih istražnih radnji, u cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti.