Namirnice koje mogu pomoći u smanjenju upale i povišenog CRP-a

Povišen CRP u krvi može biti znak upale u organizmu i ne bi ga trebalo zanemariti, posebno ako su vrijednosti duže vrijeme iznad granica normale.

CRP, odnosno C-reaktivni protein, proizvodi jetra, a njegova koncentracija raste kada u tijelu postoji upala, infekcija ili oštećenje tkiva. Iako je upala prirodna reakcija organizma, trajno povišene vrijednosti mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Povišen CRP može se javiti kod različitih infekcija, upalnih bolesti crijeva, reumatoidnog artritisa, lupusa, tuberkuloze, upale pluća, ali i kod pojedinih malignih oboljenja. Njegov nivo može porasti i nakon srčanog udara, zbog čega se koristi i u procjeni kardiovaskularnog rizika.

Vrijednosti CRP-a koje značajno prelaze referentne granice zahtijevaju dodatne ljekarske pretrage, jer mogu ukazivati na ozbiljnu upalu u organizmu. Na nalaz mogu utjecati i određene terapije, među njima hormonska terapija i oralni kontraceptivi, pa je važno ljekara obavijestiti o lijekovima koji se koriste.

Hronično povišen CRP može biti povezan s upalom krvnih sudova i većim rizikom od srčanog ili moždanog udara. Zbog toga se ovaj nalaz ne posmatra izolovano, već zajedno s drugim analizama, simptomima i općim zdravstvenim stanjem pacijenta.

U smanjenju upalnih procesa važnu ulogu ima i ishrana. Tamnozeleno lisnato povrće, bobičasto voće, trešnje, šljive, luk, kurkuma, crveno grožđe i zeleni čaj smatraju se namirnicama koje mogu pomoći organizmu u borbi protiv upale. Korisne su i ribe bogate omega-3 masnim kiselinama, poput lososa, sardine i skuše, kao i maslinovo i laneno ulje.