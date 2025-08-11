Nastavlja se potraga za nestalim policajcem na području Spreče

Jasmina Ibrahimović
Foto: Arhiva

U subotu, 9. augusta 2025. godine, na području Lukavca i Gračanice, na dionici od Dobošnice do Miričine, specijalistički tim Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u saradnji s pripadnicima Gorske službe spašavanja Lukavac, provodio je pretragu rejona rijeke Spreče u potrazi za nestalim policijskim službenikom.

Uprkos višesatnoj akciji, potraga nije dala rezultate. Iz MUP-a TK-a navode da će pretraga terena biti nastavljena i u narednim danima, u skladu s uvjetima na terenu te mogućnostima opreme i ljudstva.

