Ne kupujte ovo za Dan žena: Najčešće greške pri izboru poklona

Bliži se 8. mart, Međunarodni dan žena, kada je pažnja usmjerena na dame i kada je uobičajeno darivanje poklona, najčešće cvijeća. Ipak, mnogi upravo na ovaj dan naprave greške prilikom izbora poklona.

Postoji lista poklona koje bi, prema savjetima koje prenosi UA Portal, trebalo izbjegavati. Igračke se smatraju potpuno neprimjerenim izborom. Kuhinjski pribor također nije poželjan poklon, jer može nositi poruku koja podsjeća na zastarjele stereotipe o ulozi žene u domaćinstvu.

Kada su u pitanju slatkiši, savjetuje se da se uzmu u obzir navike i stil života osobe kojoj poklanjate. Ako vodi računa o ishrani i aktivna je u sportu, prikladniji izbor može biti voće složeno u dekorativnu korpu.

Donje rublje također se ne preporučuje kao poklon, čak ni kada se radi o bliskoj osobi, jer takav izbor može biti pogrešno protumačen ili jednostavno ne odgovarati ukusu.

Stručnjaci savjetuju da se izbjegavaju i takozvani “skupljači prašine” poput figurica i dekorativnih predmeta, koji se možda neće uklopiti u prostor i završiti zaboravljeni na polici.

S druge strane, 8. mart je prilika da se pokloni nešto što nosi ličnu poruku i pažnju. Zajedničko vrijeme može biti vrijedan poklon, poput odlaska u restoran, kino, na kuglanje ili klizanje.

Zanimljiv izbor može biti i vaučer za radionicu ili kurs, bilo da je riječ o kreativnim radionicama, kulinarskom kursu, keramici ili masaži za parove. Neki biraju i jahanje ili večeru u posebnom ambijentu.

Digitalni foto-ram ili originalan komad nakita također mogu biti lijep znak pažnje.

Ipak, poruka ostaje ista – na 8. mart žene najviše cijene iskrenu pažnju i osjećaj da su voljene i poštovane. Ako tog dana niste u blizini, toplim riječima ili čestitkom također možete pokazati da vam je stalo.