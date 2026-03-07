Ženska mreža BiH: Osmi mart nije samo praznik, već podsjetnik na borbu za prava žena

Ženska mreža Bosne i Hercegovine, čija je koordinirajuća organizacija Fondacija CURE, uputila je saopštenje za javnost uoči Međunarodnog dana žena – 8. marta, u kojem su ukazali na izazove s kojima se žene suočavaju u Bosni i Hercegovini i svijetu.

U saopštenju navode da ovogodišnji 8. mart dočekuju „bez velikih radosti i u strahu od novih ratnih sukoba“.

Kako ističu, protekle sedmice svijet je uzdrmao novi rat, koji je, prema njihovim navodima, počeo ubistvom 150 učenica u Iranu. Istovremeno, Evropska komisija je potvrdila „historijsko ‘DA’ da žene u Evropi imaju pravo na pristup abortusu“.

„Umjesto da se radujemo historijskim koracima u zaštiti ženskih prava, uznemirene smo i uplašene eskalacijom ratova koji nisu tako daleko od nas“, navodi se u saopštenju.

Iz Ženske mreže BiH ističu da svakodnevni život u Bosni i Hercegovini obilježavaju i posljedice ranijih sukoba, dok političke kampanje i retorika nacionalizma dodatno pojačavaju osjećaj nesigurnosti.

„Političke kampanje ne možemo ignorisati – ali možemo pažljivije promatrati pitanja koja su bitna za naš život“, poručuju iz ove organizacije.

U saopštenju su ukazali i na brojne društvene probleme, od zdravstvenog sistema do položaja marginalizovanih grupa.

„Esencijalne liste lijekova sve su kraće i kraće. Oboljele od različitih vrsta karcinoma svakodnevno se suočavaju s preprekama u ostvarenju prava na zdravlje“, navodi se.

Dodaju da su žene sa invaliditetom i dalje nedovoljno vidljive u društvu, te da se suočavaju s brojnim preprekama u ostvarivanju osnovnih prava.

„Žene sa sela i dalje biju bitke za ostvarivanje osnovnih životnih prava, od prava na zdravlje, prava na mobilnost, obrazovanje i ekonomsku nezavisnost.“

U saopštenju se također ukazuje na položaj Romkinja i migrantkinja, koje su, kako navode, često izložene nasilju i nedovoljno zaštićene.

„Romkinje i dalje preživljavaju nasilje koje niko ne bilježi, niti pokreće sistemske mehanizme zaštite. Migrantkinje su nezaštićene u zemlji koja možda najbolje na svijetu razumije šta znači živjeti u strahu od ratova i nasilja.“

Ženska mreža BiH navodi i da su rodno odgovorni budžeti i dalje rijetkost, dok se razvojne politike često kreiraju bez uvažavanja stvarnih društvenih potreba.

Posebno su ukazali i na položaj marginalizovanih grupa poput LBT* osoba.

„Marginalizovane društvene skupine poput LBT* (lezbejki, biseksualnih i trans žena) i dalje su nevidljive, često izložene nasilnim konverzivnim terapijama koje su zabranjene.“

U saopštenju se naglašava da Međunarodni dan žena ne bi trebao biti samo simboličan praznik.

„Ženska mreža BiH podsjeća da Međunarodni dan žena – Osmi mart nije prilika samo za slavlje i podjelu prigodnih poklona.“

Ističu da ovaj datum podsjeća na kontinuiranu borbu za unapređenje prava žena.

„Osmi mart nas podsjeća na kontinuitet borbe i rada na unaprjeđenju ženskih prava u Bosni i Hercegovini.“

Na kraju saopštenja poručuju da je cilj društvo u kojem svaka žena može živjeti bez straha i nasilja.

„Danas, u 2026. godini, to podsjećanje treba da bude što snažnije i da nas sve podstakne da ne dozvolimo urušavanje ženskih političkih i socijalnih prava, već da učinimo sve što je u našoj moći da svaka žena u Bosni i Hercegovini živi život u Miru, bez nasilja i uz punu slobodu izbora.“

„Nema slobode dok svaka žena i djevojčica nije slobodna! Nek nam živi Osmi mart!“, poručili su iz Ženske mreže BiH.