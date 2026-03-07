Ženska mreža BiH: Osmi mart nije samo praznik, već podsjetnik na borbu za prava žena

RTV SLON

Ženska mreža Bosne i Hercegovine, čija je koordinirajuća organizacija Fondacija CURE, uputila je saopštenje za javnost uoči Međunarodnog dana žena – 8. marta, u kojem su ukazali na izazove s kojima se žene suočavaju u Bosni i Hercegovini i svijetu.

U saopštenju navode da ovogodišnji 8. mart dočekuju „bez velikih radosti i u strahu od novih ratnih sukoba“.

Kako ističu, protekle sedmice svijet je uzdrmao novi rat, koji je, prema njihovim navodima, počeo ubistvom 150 učenica u Iranu. Istovremeno, Evropska komisija je potvrdila „historijsko ‘DA’ da žene u Evropi imaju pravo na pristup abortusu“.

„Umjesto da se radujemo historijskim koracima u zaštiti ženskih prava, uznemirene smo i uplašene eskalacijom ratova koji nisu tako daleko od nas“, navodi se u saopštenju.

Iz Ženske mreže BiH ističu da svakodnevni život u Bosni i Hercegovini obilježavaju i posljedice ranijih sukoba, dok političke kampanje i retorika nacionalizma dodatno pojačavaju osjećaj nesigurnosti.

„Političke kampanje ne možemo ignorisati – ali možemo pažljivije promatrati pitanja koja su bitna za naš život“, poručuju iz ove organizacije.

U saopštenju su ukazali i na brojne društvene probleme, od zdravstvenog sistema do položaja marginalizovanih grupa.

„Esencijalne liste lijekova sve su kraće i kraće. Oboljele od različitih vrsta karcinoma svakodnevno se suočavaju s preprekama u ostvarenju prava na zdravlje“, navodi se.

Dodaju da su žene sa invaliditetom i dalje nedovoljno vidljive u društvu, te da se suočavaju s brojnim preprekama u ostvarivanju osnovnih prava.

„Žene sa sela i dalje biju bitke za ostvarivanje osnovnih životnih prava, od prava na zdravlje, prava na mobilnost, obrazovanje i ekonomsku nezavisnost.“

U saopštenju se također ukazuje na položaj Romkinja i migrantkinja, koje su, kako navode, često izložene nasilju i nedovoljno zaštićene.

„Romkinje i dalje preživljavaju nasilje koje niko ne bilježi, niti pokreće sistemske mehanizme zaštite. Migrantkinje su nezaštićene u zemlji koja možda najbolje na svijetu razumije šta znači živjeti u strahu od ratova i nasilja.“

Ženska mreža BiH navodi i da su rodno odgovorni budžeti i dalje rijetkost, dok se razvojne politike često kreiraju bez uvažavanja stvarnih društvenih potreba.

Posebno su ukazali i na položaj marginalizovanih grupa poput LBT* osoba.

„Marginalizovane društvene skupine poput LBT* (lezbejki, biseksualnih i trans žena) i dalje su nevidljive, često izložene nasilnim konverzivnim terapijama koje su zabranjene.“

U saopštenju se naglašava da Međunarodni dan žena ne bi trebao biti samo simboličan praznik.

„Ženska mreža BiH podsjeća da Međunarodni dan žena – Osmi mart nije prilika samo za slavlje i podjelu prigodnih poklona.“

Ističu da ovaj datum podsjeća na kontinuiranu borbu za unapređenje prava žena.

„Osmi mart nas podsjeća na kontinuitet borbe i rada na unaprjeđenju ženskih prava u Bosni i Hercegovini.“

Na kraju saopštenja poručuju da je cilj društvo u kojem svaka žena može živjeti bez straha i nasilja.

„Danas, u 2026. godini, to podsjećanje treba da bude što snažnije i da nas sve podstakne da ne dozvolimo urušavanje ženskih političkih i socijalnih prava, već da učinimo sve što je u našoj moći da svaka žena u Bosni i Hercegovini živi život u Miru, bez nasilja i uz punu slobodu izbora.“

„Nema slobode dok svaka žena i djevojčica nije slobodna! Nek nam živi Osmi mart!“, poručili su iz Ženske mreže BiH.

pročitajte i ovo

Magazin

Pokloni za 8. mart u zadnji čas: Ideje od srca koje...

Magazin

Ne kupujte ovo za Dan žena: Najčešće greške pri izboru poklona

Vijesti

Ženska mreža BiH o slučaju seksualne eksploatacije maloljetnica u TK

Magazin

Žene koje su mijenjale svijet: Od hrabrosti do revolucije!

Istaknuto

8. mart: Dan kada slavimo snagu, ljepotu i hrabrost žena

Vijesti

BiH ima kontinuitet u zalaganju za ravnopravnost spolova

Vijesti

Aviokompanija Emirates nastavlja s letovima iz Dubaija nakon privremene obustave

BiH

„Medicinski Oscar“: Doktorica iz BiH među finalistima za međunarodnu nagradu

Vijesti

Iranski predsjednik se izvinio susjednim zemljama zbog napada

Sport

Sloboda danas na Tušnju igra protiv Budućnosti iz Banovića

Kultura

Predstava „(Ne) dam ti se“ stiže na scenu BKC-a Tuzla

Učitati više