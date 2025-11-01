Ženska mreža BiH o slučaju seksualne eksploatacije maloljetnica u TK

Ženska mreža Bosne i Hercegovine oglasila se povodom slučaja trgovine ljudima i seksualne eksploatacije djevojčica, štićenica Doma za nezbrinutu djecu u Tuzlanskom kantonu, poručivši da je riječ o „sramotnom i zastrašujućem zločinu koji razotkriva potpuni raspad sistema zaštite djece“.

Saopštenje Ženske mreže BiH u cijelosti prenosimo:

“Duboko smo potresene i zgrožene viješću o seksualnoj eksploataciji djevojčica, štićenica Doma za nezbrinutu djecu u Tuzlanskom kantonu. Prema saopštenju Kantonalnog tužilaštva, djevojčicama su trgovali i seksualno iskorištavali visoko rangirani policijski službenici Uprave policije MUP-a TKuz učešće osoba koje se nazivaju prosvjetnim radnicima, političarima i zastupnicima u najvišim zakonodavnim tijelima BiH.

Korupcija, zloupotreba moći, nakaradnost patrijarhalnog eksploatatorskog sistema i potpuni izostanak institucionalnezaštite najranjivijih među nama, poniženje ljudskog dostojanstva je slika i odraz bosanskohercegpovačkog društva danas. Raspad sistema.

U našem društvu u kojem umjesto promtnih reakcija i radnji institucija zaštite – svjedočimo prebacivanju odgovornosti, kršenju etike izvještavanja, pokušaju svaljivanja krivice na žrtve. Maloljetne žrtve. Djevojčice od 15 godina. Ovaj slučaj obuhvata više teških krivičnih djela – trgovinu djecom, seksualnu eksploataciju i druga djela protiv slobode i integriteta djeteta radi sticanja materijalne koristi. On, takođe, pokazuje da je u naše društvo duboko ukorijenjen sistem neravnopravnosti i naširoko njegovana patrijarhalna svijest koja žene, djevojčice i sve druge smatra manje vrijednim ljudskim bićima, objektima koje se posjeduje, koji se muče, iskorištavaju i guraju na najnižu društveno-ekonomsku ljestvicu. Žene i djevojčice su prve na udaru prekomjerne zloupotrebe moći i upotrebe sile: u kući, na ulici, pa čak i tamo gdje trebaju biti zaštićene.

Za sve djevojčice koje se plaše, za sve žene koje su preživjele nasilje zahtijevamo najstrože kazne za sve umiješane u ovaj zločin.

Zahtijevamo konkretne mjere zaštite za djevojčice, uključujući psihološku, pravnu i socijalnu podršku, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i privatnosti.

Zahtijevamo odgovornost rukovodilaca i rukovoditeljica svih institucija koji su godinama dopuštali da sistem zaštite djece postane mjesto njihovog najdubljeg ugrožavanja, hitnu reakciju nadležnih institucija, javnu istragu i najoštrije kazne za sve počionice ovog užasnog nasilja. Za naselje na djevojčicama nema opravdanja niti tolerancije.

Sramno je upirati u evropski put i pozivati na demokratske vrijednosti ako oni koji imaju moć štite i odobravaju nasilje nad nemoćnim. Kako se sve i jedan i jedna političar i političarka u našim zakonodavnim tijelima može pogledati u ogledalo? Zarad svojih ličnih interesa gazite preko svih? Sram vas bilo!

Ženske organizacije nisu institucije sa ovlastima da djeluju. Mi ne možemo donositi odluke u ime ovog društva. Ali možemo biti toliko glasne da se od našeg vriska cijelo društvo zatrese. Ponavljamo – sram vas bilo!

Ne postoji niti jedno opravdanje za nasilje nad djevojčicama. Seksualno iskorištavanje je težak oblik nasilja. Nema tolerancije niti opravdanja za nasilje”, stoji u saopćenju Ženske mreže BiH.