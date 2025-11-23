Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

RTV SLON

Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

Po uzoru na način na koji je ministar obrazovanja Ahmed Omerović započeo svoju poruku, sutrašnji Dan državnosti Bosne i Hercegovine donijet će posebnu atmosferu na ulice Tuzlanskog kantona. Oko 47.000 učenika iz svih gradova i općina obilježit će praznik šetnjom kroz svoje zajednice, noseći zastave Bosne i Hercegovine i stvarajući prizore koji će biti vidljivi gotovo u svakom naselju.

Pored svečanosti i priredbi u školama, učenici će se sutra susretati sa građanima, dijeliti radost praznika i ponosno čestitati Dan državnosti naše domovine. Ovakva zajednička šetnja predstavlja simbol jedinstva i podsjeća na vrijednosti koje ovaj datum nosi.

Ministar Omerović zahvalio je nastavnicima, direktorima i roditeljima koji su marljivo radili kako bi se aktivnosti realizovale, naglasivši da upravo zajedništvo i trud svih aktera čine obilježavanje Dana državnosti posebnim.

Poruka koja se šalje jasna je, sutra se slavi dostojanstveno, u duhu ponosa, pripadnosti i zajedničke budućnosti koju gradimo.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Stručno obrazovanje u TK: Razmjena iskustava s austrijskom delegacijom

Tuzla i TK

Učenici u TK minutom šutnje odaju počast stradalima u požaru u...

Tuzla i TK

Ministar Omerović uputio čestitku povodom Svjetskog dana učitelja

Vijesti

Hitna reakcija ministra Omerovića: Ukloniti zastavu BiH sa poligona škole!

Istaknuto

Značajan porast: U škole TK vratilo se 136 učenika iz inostranstva

Vijesti

Besplatni udžbenici i radne sveske za sve osnovce i u novoj...

Magazin

Kako ukloniti led s unutrašnje strane stakla u autu? Ovih pet trikova spasit će vas svako zimsko jutro

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Nova studija: Stariji koji slušaju muziku imaju znatno manji rizik od demencije

Magazin

Dijeta koja smanjuje holesterol za trećinu u samo mjesec dana

BiH

Sesija “Kruga 99”: “Suočavamo se s fenomenom drugačijim od fašizma 20. stoljeća”

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]