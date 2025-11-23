Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

Po uzoru na način na koji je ministar obrazovanja Ahmed Omerović započeo svoju poruku, sutrašnji Dan državnosti Bosne i Hercegovine donijet će posebnu atmosferu na ulice Tuzlanskog kantona. Oko 47.000 učenika iz svih gradova i općina obilježit će praznik šetnjom kroz svoje zajednice, noseći zastave Bosne i Hercegovine i stvarajući prizore koji će biti vidljivi gotovo u svakom naselju.

Pored svečanosti i priredbi u školama, učenici će se sutra susretati sa građanima, dijeliti radost praznika i ponosno čestitati Dan državnosti naše domovine. Ovakva zajednička šetnja predstavlja simbol jedinstva i podsjeća na vrijednosti koje ovaj datum nosi.

Ministar Omerović zahvalio je nastavnicima, direktorima i roditeljima koji su marljivo radili kako bi se aktivnosti realizovale, naglasivši da upravo zajedništvo i trud svih aktera čine obilježavanje Dana državnosti posebnim.

Poruka koja se šalje jasna je, sutra se slavi dostojanstveno, u duhu ponosa, pripadnosti i zajedničke budućnosti koju gradimo.