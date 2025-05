Nestabilan vikend pred nama: Vremenska prognoza za naredne dane

Subota u Bosni i Hercegovini donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali bez većih iznenađenja u jutarnjim satima. Dan će započeti relativno svježe, s temperaturama između 1 i 6 stepeni, dok se na jugu očekuje do 10°C. Kako se dan bude razvijao, sa sobom će donijeti mogućnost slabih lokalnih pljuskova i slabe grmljavine, naročito u popodnevnim satima. Vjetar će puhati sa sjevera i sjeverozapada, slabog do umjerenog intenziteta, a dnevna temperatura neće prelaziti 20 stepeni, izuzev na jugu gdje se očekuje do 23°C.

Nedjelja nastavlja sličnim ritmom – oblačnost se zadržava, a u drugom dijelu dana sve su izvjesniji lokalni pljuskovi i grmljavinski procesi širom zemlje. Vjetar će okrenuti na zapadni i jugozapadni smjer, a jutarnje temperature ostaju slične – između 2 i 7°C, dok se na jugu opet očekuje nešto toplije jutro do 10°C. Tokom dana temperatura će rasti do 22 stepena, a u većini krajeva zadržat će se u rasponu između 16 i 22°C.

Početak nove radne sedmice neće donijeti značajniju stabilizaciju vremena. I u ponedjeljak nas očekuje pretežno oblačno i promjenjivo vrijeme, s povremenim pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženiji u drugom dijelu dana. Vjetar će ponovno dolaziti sa zapada i sjeverozapada, a temperature će se kretati od 4 do 8 stepeni ujutro, dok će na jugu biti do 12°C. Dnevni maksimum ostaje sličan kao prethodnih dana – između 16 i 22 stepena.

Uprkos povremenim sunčanim intervalima, tri predstojeća dana donose pretežno nestabilno vrijeme, pa će kišobrani i jakne biti korisni pratioci za sve koji planiraju aktivnosti na otvorenom.