Netanyahu pokreće hitne pregovore o otetim talcima, dok izraelska vojska priprema ofanzivu na Gazu

Ali Huremović
Netanyahu kreće u hitne pregovore o oslobađanju talaca, dok se priprema ofanziva na Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je neposredno pokretanje pregovora o oslobađanju talaca zadržanih u Gazi, istovremeno potvrđujući planove za vojnu operaciju usmjerenu na zauzimanje grada Gaze i poraz Hamasa.

Odluka je uslijedila nekoliko dana nakon što je Ministarstvo odbrane odobrilo mobilizaciju oko 60.000 rezervista za podršku kopnenoj ofanzivi na posljednja borbena uporišta Hamasa u Gazi. Netanyahu je u video poruci sa komandnog mjesta IDF-a naglasio da su „poraz Hamasa i oslobađanje svih talaca međusobno povezani“, te je iznio jasnu političku poruku: vojne i diplomatske aktivnosti odvijaju se paralelno.

Istovremeno, izraelske snage počele su izdavati upozorenja medicinskom osoblju i humanitarnim organizacijama u Gazi o evakuaciji i pripremama za dolazeću intervenciju.

Dosad nije poznato hoće li predstojeći pregovori rezultirati prekidom vatre ili kompromisnim rješenjem. Hamas je ranije pristao na privremeni dogovor koji bi uključivao 60-dnevni prekid vatre i razmjenu deset talaca za 150 palestinskih zatvorenika, ali izraelska vlada još nije formalno odgovorila na tu ponudu

