Neurolog upozorio: Izbjegavam ove tri navike jer mogu uzrokovati moždani udar

Iako se moždani udar najčešće povezuje s ozbiljnim zdravstvenim stanjima, ljekari upozoravaju da rizik mogu povećati i neke svakodnevne navike koje mnogi ne doživljavaju kao opasne.

Moždani udar može nastupiti iznenada i ostaviti teške posljedice po govor, kretanje i svakodnevno funkcionisanje. Neurolog dr. Baibing Chen na TikToku je izdvojio tri navike koje, kako navodi, lično izbjegava jer ih povezuje s povećanim rizikom od moždanog udara.

Energetska pića

Dr. Chen kaže da ne konzumira energetska pića i da se radije odlučuje za običnu kafu. Prema njegovim riječima, mnoga energetska pića sadrže velike količine kofeina i drugih stimulansa, među kojima su guarana i taurin.

Upozorio je da takva kombinacija može poremetiti regulaciju krvnih sudova i povećati rizik od opasnih srčanih aritmija. Dodao je i da je u praksi vidio slučajeve oštećenja nerava koji su bili povezani s prekomjernim unosom vitamina B iz ovih napitaka.

Pogrešno dizanje tegova

Kao drugu rizičnu naviku naveo je dizanje maksimalnih težina uz zadržavanje daha. Takvo naprezanje, objašnjava, može naglo povisiti krvni pritisak i stvoriti veliki pritisak na krvne sudove u mozgu.

Neurolog navodi da se ovakvi slučajevi ponekad opisuju kao moždani udar povezan s dizanjem velikog tereta. Upozorio je da je viđao situacije u kojima je takvo naprezanje dovelo do moždanog krvarenja.

Umjesto toga, savjetuje kontrolisano disanje, manje težine i veći broj ponavljanja.

Rizične joga poze

Iako jogu smatra korisnom za zdravlje, dr. Chen upozorava da određene poze mogu biti rizične, posebno one u kojima se vrat previše isteže ili savija.

Prema njegovim riječima, u rijetkim slučajevima ekstremni položaji vrata mogu dovesti do oštećenja stijenke krvnog suda, što može povećati rizik od moždanog udara.

Zbog toga poručuje da je tokom joge važno paziti na položaj vrata i izbjegavati ekstremna naprezanja.