U Sarajevu je juče održan događaj NextGov: Zajedničko kreiranje budućnosti javnih usluga, posvećen digitalnoj transformaciji i inovacijama s ciljem otvaranja konstruktivnog dijaloga o pravcima daljeg razvoja elektronskih usluga i potrebi njihovog šireg korištenja u društvu.

Događaj je organizovan u sklopu šestog izdanja Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inženjeringu – CMBEBIH 2025, koja okuplja vodeće domaće i međunarodne stručnjake, istraživače, inovatore, predstavnike industrije i kreatore politika.

Inicijativu za organizaciju NextGov-a preuzeo je Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH – Služba za održavanje i razvoj elektronskog poslovanja i elektronske uprave, zajedno sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom pravde BiH, Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) i Upravom za indirektno oporezivanje BiH. Ove institucije zajednički su pripremile program događaja, čime su pokazale spremnost da u saradnji s privredom i naučnom zajednicom otvore prostor za dalji razvoj digitalnih rješenja u Bosni i Hercegovini.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) je učestvovala na ovom događaju kroz dva panela. Na prvom panelu pod nazivom “Digitalni potpis i praktične aplikacije – Od certifikacije do svakodnevne upotrebe” učestvovali su predsjednik Visokog tužilačkog vijeća Bosne Hercegovine, g. Sanin Bogunić, Šef kabineta Ministra pravde, g. Dražen Vujica, direktor BH Telekoma, g. Amel Kovačević i članica Uprave Unicredit banke, gđa. Ornela Bandić. Direktor Agencije, prof.dr. Almir Badnjević je moderirao ovaj panel posvećen raspravi o konkretnim primjerima implementacije digitalnog potpisa, pravnim osnovama i koristima koje ova tehnologija donosi poslovnim subjektima i institucijama u BiH.

Na drugom panelu pod nazivom “Inovacije u BiH: IT sektor koji vodi” diskutovano je o ulozi domaćih IT kompanija i digitalnih talenata u razvoju javne digitalne infrastrukture, dizajnu usluga i modernizaciji upravljanja u BiH. Učesnici ovog panela bili su predstavnici domaćih IT kompanija i to DBS, Artcogroup, UNIS Telecom, Muehlbauer kao i predstavnik GIZ-a.

Zaključeno je da digitalna transformacija, zasnovana na sigurnim i inovativnim rješenjima, predstavlja ključ za razvoj efikasnije javne uprave i kvalitetnijih usluga za građane Bosne i Hercegovine.