Nezavisna komisija usvojila Plan rada i izvještaj o posjeti Zavodu za izvršenje sankcija

Na sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima razmatrani su ključni dokumenti i aktivnosti koje se odnose na rad institucija u kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere izrečene u krivičnom postupku. Komisija je usvojila Plan rada za 2026. godinu, koji definiše prioritete i nadzorne aktivnosti u narednom periodu.

Potvrđen je i Izvještaj o najavljenoj posjeti Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, koja je obavljena 21. oktobra 2025. godine. U izvještaju su navedeni nalazi u vezi sa uslovima boravka i poštivanjem ljudskih prava osoba kojima se izriču sankcije prema Krivičnom zakonu BiH i relevantnim međunarodnim ugovorima.

Komisija je razmatrala predstavku zaprimljenu 5. novembra 2025. godine, te je odlučeno da se, u skladu s nadležnostima, nastavi dalji rad po ovom predmetu.

Na sjednici je utvrđen i okvirni Plan aktivnosti za januar 2026. godine, koji obuhvata planirane posjete, nadzorne postupke i pripremu izvještaja namijenjenih jačanju transparentnosti i unapređenju standarda u zavodima u kojima se izvršavaju krivične sankcije.