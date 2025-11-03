NiP TK traži hitnu sjednicu Skupštine TK

Iz stranke Narod i pravda saopćili su da traže hitnu sjednicu Skupštine TK kao i “polaganje računa” javnosti.

Kako su naveli: “𝐍𝐢𝐏 𝐓𝐊: 𝐓𝐫𝐚ži𝐦𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐧𝐮 𝐬𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐒𝐤𝐮𝐩št𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐊, 𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐤𝐞 𝐨𝐝 𝐨𝐝𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐧𝐢𝐡 𝐧𝐞 𝐨če𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐨 – 𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐠𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐚ču𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐚 𝐛𝐢𝐭𝐢.”

Dalje se navodi da da Narod i Pravda Tuzlanskog kantona zahtijeva hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine TK, te ostavke odgovornih u Vladi i MUP-u TK, zbog stravičnih zločina seksualnog iskorištavanja maloljetnih djevojčica, koji potresaju javnost i ruše svako povjerenje u institucije.

Ono što javnost vidi i čuje proteklih dana nije samo izolovani kriminalni čin pojedinaca, to je sistemski slom zaštite djece. To je propust institucija koje su morale spriječiti, otkriti i sankcionisati.

Informacije na koje ne smijemo ostati nijemi, su moralna, institucionalna i politička katastrofa.

Narod i Pravda TK zahtijeva hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine TK, javno izvještavanje Skupštine TK o ulozi i (ne)postupanju nadležnih institucija, ostavke odgovornih u Vladi TK i MUP-u TK uključujući i upravljačke strukture (ILI PAK NE OSJEĆAJU ODGOVORNOST?), depolitizaciju struktura u MUP-u, Centru za socijalni rad i svim sigurnosnim službama, maksimalne zakonske kazne za sve aktere umiješane u iskorištavanje djevojčica.

Ipak, dovoljno ih znamo da pretpostavimo da ostavki neće biti, ali račun moraju podnijeti građanima!

Djeca nisu ničija politička pozicija. One su najranjivije biće koje ovaj sistem mora štititi prvo i iznad svega.

“Mi danas govorimo o djeci, o djevojčicama i o nezamislivom zločinu koji im je učinjen. Ne postoji politička funkcija, ni ministarska fotelja, ni bilo kakav izgovor koji bi mogao biti važniji od njihovog prava na sigurnost i zaštitu. Odgovorni u institucijama koji su znali, ili morali znati, moraju prestati skrivati se iza sistema i moraju podnijeti ostavke. Bez toga nema povratka povjerenja. Ovo mora biti tačka nakon koje više nikada neće biti moguće da se institucije prave slijepima dok se djeca zlostavljaju“ kazao je predsjednik KIO NiP TK Izen Hajdarević.