Nizozemska zastupnica izbačena sa sjednice zbog palestinske košulje

Nizozemska zastupnica Esther Ouwehand zamoljena je da napusti sjednicu Zastupničkog doma jer je nosila košulju u bojama palestinske zastave, što je izazvalo incident koji oslikava podjele u Europi oko rata u Gazi, piše Roya News.

Do sukoba je došlo tokom rasprave o proračunu, kada je predsjednik parlamenta Martin Bosma, član krajnje desne Stranke za slobodu, ocijenio da odjeća zastupnice krši pravilo o političkoj neutralnosti u dvorani. Nakon prigovora čelnika drugih stranaka, Bosma je primijenio propis i zatražio da Ouwehand napusti sjednicu.

Iako se u početku opirala, zastupnica je na kraju dobrovoljno izašla iz dvorane u znak protesta.

Nedugo zatim, vratila se odjevena u majicu s uzorkom lubenice – simbola koji je širom svijeta prepoznat kao znak solidarnosti s Palestinom, budući da boje lubenice odgovaraju bojama palestinske zastave. Ovoga puta nastavila je svoj govor i predstavila prijedloge bez prigovora.

Snimci incidenta i simboličnog povratka ubrzo su se proširili društvenim mrežama. Dok su mnogi njezin potez opisali kao hrabar čin mirnog otpora, kritičari su ga ocijenili dokazom dubokih podjela koje rat u Gazi izaziva unutar evropskih društava.

Ouwehand je kasnije na Instagramu poručila da je odjećom željela izraziti solidarnost s Palestincima i osuditi ono što je nazvala „genocidom“ u Gazi. „Kada vlada odbija priznati genocid i odbija djelovati, naša je dužnost nastaviti pokazivati solidarnost s Palestincima. Slobodna Palestina“, napisala je.

