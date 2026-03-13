Oboren zakon o reformi tržišta rada u FBiH, bez podrške zastupnika HDZ-a, SDA i SBiH

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih u Federaciji BiH večeras nije usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, čime je još jednom zaustavljena jedna od ključnih reformi tržišta rada koja je u parlamentarnoj proceduri već tri godine.

Za zakon je glasalo 45 zastupnika, 17 ih je bilo suzdržano, dok je 19 glasalo protiv, zbog čega nije osigurana potrebna većina za njegovo usvajanje.

Ovo je drugi put da je isti zakon oboren u parlamentu. Prvi put nije dobio podršku prije više od godinu dana, nakon čega su, kako je navedeno, vođeni brojni politički i stručni razgovori kako bi se otklonile dileme i osigurala podrška za njegovo usvajanje.

U proteklom periodu održani su sastanci s političkim strankama, uključujući i razgovore s predstavnicima HDZ-a u Mostaru, tokom kojih je, kako se navodi, postignut politički dogovor o podršci zakonu, koji je kasnije potvrđen i na sjednici Vlade Federacije BiH.

Ipak, večerašnje glasanje pokazalo je drugačiji ishod.

“Večerašnje glasanje pokazalo je da dio političkih aktera nije ostao dosljedan tim dogovorima. Zakon nisu podržali zastupnici HDZ-a i stranaka okupljenih oko HNS-a, HDZ-a 1990, kao ni SDA i Stranke za BiH”, kazao je Adnan Delić, ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nakon glasanja.

Posebno je istaknuto da zakon nije dobio podršku dijela opozicionih stranaka, iako je riječ o reformi koja bi, prema obrazloženju predlagača, trebala unaprijediti funkcionisanje tržišta rada i pomoći privredi.

“Posebno zabrinjava činjenica da zakon nije dobio podršku dijela opozicionih stranaka, iako je riječ o reformi koja je od ključnog značaja za funkcionisanje tržišta rada, dostupnost radne snage privredi, ali i dugoročnu stabilnost sistema penzijskog i invalidskog osiguranja”, kazao je.

Suština predloženog zakona bila je razdvajanje aktivnih tražilaca posla od osoba koje se na evidencijama zavoda za zapošljavanje nalaze administrativno, bez stvarne namjere zapošljavanja.

“Time bi se dobila realna slika tržišta rada, unaprijedilo posredovanje pri zapošljavanju i olakšao pristup radnoj snazi poslodavcima koji se danas suočavaju s ozbiljnim nedostatkom radnika”, istakao je.

U obrazloženju je upozoreno i na šire ekonomske posljedice odgađanja reformi, posebno u kontekstu demografskih promjena i odnosa zaposlenih i penzionera u Federaciji BiH.

“Federacija BiH se već suočava sa ozbiljnim demografskim i ekonomskim izazovima. Odnos broja zaposlenih i penzionera sve se više približava odnosu jedan naprema jedan, zbog čega svako odgađanje reformi tržišta rada dugoročno utiče i na stabilnost penzijskog sistema”, rekao je.

Ocijenjeno je da odluka parlamenta predstavlja ozbiljno usporavanje procesa modernizacije tržišta rada i njegovog prilagođavanja stvarnim potrebama ekonomije.

“Reforme tržišta rada su neminovne. One se mogu odgađati političkim kalkulacijama, ali se ne mogu izbjeći. Pitanje je samo koliko će svako novo odgađanje koštati Federaciju Bosne i Hercegovine”, poručio je Delić.