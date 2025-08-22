Tržište rada u BiH pod pritiskom: manje oglasa, sve više kandidata

Tržište rada u Bosni i Hercegovini obilježeno smanjenjem broja oglasa za posao, ali i većim interesom kandidata.

Kako saznajemo iz analize koju je proveo portal MojPosao.ba, u periodu od januara do juna objavljeno je 5.398 oglasa putem kojih je oglašeno 10.540 radnih pozicija. To predstavlja pad od 18% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj oglašenih radnih mjesta manji za 22%. Na ukupnom tržištu rada broj oglasa pao je za čak 24%, što jasno ukazuje na osjetno smanjenu ponudu poslova.

S druge strane, potražnja ostaje stabilna. Na oglase je pristiglo 186.321 prijava, gotovo identično kao lani, ali je prosječan broj prijava po oglasu porastao za 28% – sa 14 na 18. Povećan je i prosječan broj pregleda oglasa, za više od 20%, što govori o rastućem interesu za zapošljavanje.

– Iako je broj oglasa manji nego ranije, svaki oglas danas privlači znatno više prijava, što potvrđuje visok interes kandidata. Ovakav odnos na tržištu rada donosi novu dinamiku i naglašava važnost fleksibilnosti i razumijevanja promjena koje oblikuju očekivanja obje strane – istakla je Amila Jažić, brend i marketing menadžerica portala MojPosao.ba.

Najtraženiji sektori i zanimanja

Najviše oglasa i dalje dolazi iz oblasti komercijale i prodaje, elektrotehnike i mašinstva, transporta i logistike, proizvodnje te ugostiteljstva i turizma. U poređenju s prošlom godinom primjetan je rast oglasa za prodajne i tehničke profesije, dok su ugostiteljstvo i logistika u padu.

Najveći rast potražnje bilježe biotehnologija i farmacija (+113%), osiguranje (+89%), saobraćaj i komunikacije (+52%), bankarstvo (+42%) i prehrambena industrija (+28%). Najveći pad potražnje zabilježen je u menadžmentu (-70%), zdravstvu (-68%), zanatskim uslugama (-55%), marketingu i PR-u (-54%) te ugostiteljstvu i turizmu (-52%).

Kada je riječ o zanimanjima, lista najtraženijih uključuje trgovce/prodavce (16%), komercijaliste (11,5%), agente u pozivnim centrima (11,4%), radnike u proizvodnji (7%) i vozače (5%). Tu su i skladištari, računovođe, operateri u kladionicama, bankarski službenici i kuhari. Najviše je porasla potražnja za trgovcima i prodajnim profilima, dok su administrativni radnici i konobari ispali iz top 10.

Izazovi do kraja godine

Analitičari ocjenjuju da tržište rada u BiH ulazi u fazu restrukturiranja. Pad broja oglasa povezuje se s ekonomskim neizvjesnostima, optimizacijom troškova i procesom automatizacije, dok rast broja prijava po oglasu potvrđuje sve veću konkurenciju među kandidatima.

Do kraja godine očekuje se blagi oporavak, prvenstveno u sektorima koji prate sezonski rast poput ugostiteljstva, turizma i maloprodaje. Najstabilniji ostaju sektori prodaje, korisničke podrške i tehničke struke.

Za poslodavce najveći izazov biće privući adekvatne kandidate u konkurentnom okruženju kroz kvalitetne oglase, prepoznatljiv imidž poslodavca i efikasne procese selekcije.