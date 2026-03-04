Njemačka odbila učešće u napadima na Iran

Njemačka: Ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da se Njemačka neće pridružiti američkim i izraelskim vojnim napadima na Iran, naglašavajući da je potrebno tražiti diplomatsko rješenje za trenutni sukob. Govoreći tokom parlamentarne rasprave o aktuelnoj situaciji, istakao je da je još uvijek neizvjesno koliko bi rat mogao trajati i postoji li opasnost od njegovog širenja na druge države.

Pistorius je poručio da Njemačka nije strana u ovom ratu te da njemačke oružane snage neće učestvovati u vojnim operacijama. Dodao je da će Berlin nastojati doprinijeti smirivanju tenzija i sprječavanju daljnje eskalacije nasilja.

Prema njegovim riječima, važno je otvoriti raspravu o tome da li su potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u skladu s međunarodnim pravom, jer stabilan međunarodni poredak može postojati samo ako se države pridržavaju pravnih normi.

Istovremeno je naglasio da iranski režim, kako je rekao, već decenijama krši međunarodno pravo. Pistorius je naveo da su američko-izraelske akcije usmjerene protiv vlasti u Teheranu koja otvoreno prijeti Izraelu, dodajući da se iranski režim godinama optužuje za represiju i teror kako unutar zemlje tako i izvan njenih granica.