Normalizovan saobraćaj na putu Gradačac – Ormanica

Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovan je saobraćaj na magistralnoj cesti M-1.9 Ormanica-Gradačac (Vučkovci).

Dvije saobraćajne nezgode dogodile su se jutros, 7. oktobra 2025. godine, u mjestu Vučkovci na magistralnom putu M1.9. Prva nezgoda prijavljena je Policijskoj stanici Gradačac u 6 sati, a u njoj su učestvovala dva teretna motorna vozila. Tom prilikom nastupila je materijalna šteta, dok povrijeđenih osoba nije bilo.

Samo pet minuta kasnije, u 6:05 sati, prijavljena je druga saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila. U ovoj nesreći povrijeđeno je pet osoba, od kojih su dvije vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla, a tri osobe u bolnicu u Gradačcu. Prema prvim informacijama, svi povrijeđeni su zadržani na liječenju ili promatranju.