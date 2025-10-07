Normalizovan saobraćaj na putu Gradačac – Ormanica

Nedžida Sprečaković
Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovan je saobraćaj na magistralnoj cesti M-1.9 Ormanica-Gradačac (Vučkovci).

Dvije saobraćajne nezgode dogodile su se jutros, 7. oktobra 2025. godine, u mjestu Vučkovci na magistralnom putu M1.9. Prva nezgoda prijavljena je Policijskoj stanici Gradačac u 6 sati, a u njoj su učestvovala dva teretna motorna vozila. Tom prilikom nastupila je materijalna šteta, dok povrijeđenih osoba nije bilo.

Samo pet minuta kasnije, u 6:05 sati, prijavljena je druga saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila. U ovoj nesreći povrijeđeno je pet osoba, od kojih su dvije vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla, a tri osobe u bolnicu u Gradačcu. Prema prvim informacijama, svi povrijeđeni su zadržani na liječenju ili promatranju.

pročitajte i ovo

Vijesti

Prevencija rizika od katastrofa temelj sigurnosti građana BiH

Vijesti

Adis Bećiragić podnio ostavku na mjesto selektora košarkaške reprezentacije BiH

Vijesti

Zgrada Soda So: Vlada TK i izvođači radova uskoro vraćaju projekat u punu dinamiku

Vijesti

Grad Tuzla: Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama

BiH

Operativna akcija SIPA-e: Tri osobe lišene slobode zbog izazivanja mržnje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]