Normalizovana isporuke toplotne energije za naselje Šićki Brod

Počela je normalizacija isporuke toplotne energije za naselje Šićki brod potvrđeno je iz preduzeća Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Centralno grijanje obavještava korisnike da je, nakon sanacije kvara na vrelovodnoj mreži prema gradu Lukavac, uspostavljena stabilna isporuka toplotne energije za domaćinstva u Šićkom Brodu. Kvar na mreži uzrokovao je privremene poremećaje u isporuci.

Iz ovog preduzeća zahvaljuju korisnicima na strpljenju i razumijevanju, uz napomenu da će sve eventualne nove informacije biti blagovremeno objavljene.