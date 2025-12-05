Normalizovana isporuke toplotne energije za naselje Šićki Brod

RTV SLON

Počela je normalizacija isporuke toplotne energije za naselje Šićki brod potvrđeno je iz preduzeća Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Centralno grijanje obavještava korisnike da je, nakon sanacije kvara na vrelovodnoj mreži prema gradu Lukavac, uspostavljena stabilna isporuka toplotne energije za domaćinstva u Šićkom Brodu. Kvar na mreži uzrokovao je privremene poremećaje u isporuci.

Iz ovog preduzeća zahvaljuju korisnicima na strpljenju i razumijevanju, uz napomenu da će sve eventualne nove informacije biti blagovremeno objavljene.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Isporuka toplinske energije u Tuzli stabilna i uredna uprkos snijegu i...

Tuzla i TK

Normalizovano grijanje u Tuzli, evo zašto nastaju prekidi isporuke

Tuzla i TK

Centalno grijanje Tuzla, najnovije informacije

Istaknuto

Centralno grijanje Tuzla: Prekid isporuke toplote ostaje na snazi

Istaknuto

Toplifikacija ulice 6. bosanska: Počele pripreme za priključenje novih korisnika

Istaknuto

Prekid grijanja u dijelu Tuzle zbog puknuća cijevi

Vijesti

EU i UN pokreću novi program protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

BiH

Željeznice FBiH odbacuju optužbe sindikata: “Nema blokada, izloženi smo netačnim i tendencioznim napadima”

BiH

Komšić sa Powellom o najaktuelnijim političkim i sigurnosnim izazovima

Istaknuto

Podrška mladim talentima, uručene stipendije za nadarene studente u Tuzli

Magazin

U Narodnom pozorištu održana promocija knjige “Lizozim – enzim budućnosti”, večer za pamćenje uz mjuzikl Sarajevo moje drago

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]