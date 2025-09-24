Nova penzionerska stranka najavila nove proteste u Tuzli

Nova penzionerska stranka (NPUS) Tuzla najavila je proteste penzionera, socijalno ugroženih građana i svih nezadovoljnih stanjem u društvu.

Okupljanje je zakazano za subotu, 27. septembar 2025. godine, s početkom u 11 sati ispred NLB banke, odakle će učesnici protestnom šetnjom krenuti prema Trgu slobode, gdje je planirana završna manifestacija.

Iz NPUS-a upozoravaju da novi predloženi Zakon o penzijama nije usklađen s evropskim standardima, te ističu da je cilj protesta skrenuti pažnju javnosti i institucija na položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija stanovništva.