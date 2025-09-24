Nova penzionerska stranka najavila nove proteste u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Protesti penzionera u Tuzli
Foto: RTV Slon

Nova penzionerska stranka (NPUS) Tuzla najavila je proteste penzionera, socijalno ugroženih građana i svih nezadovoljnih stanjem u društvu.

Okupljanje je zakazano za subotu, 27. septembar 2025. godine, s početkom u 11 sati ispred NLB banke, odakle će učesnici protestnom šetnjom krenuti prema Trgu slobode, gdje je planirana završna manifestacija.

Iz NPUS-a upozoravaju da novi predloženi Zakon o penzijama nije usklađen s evropskim standardima, te ističu da je cilj protesta skrenuti pažnju javnosti i institucija na položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

U toku radovi na sanaciji vrelovoda i toplifikaciji dijela Tuzle

BiH

FHMZ izdao narandžasto upozorenje, očekuju se obilne padavine

BiH

Tužilaštvo HNK istražuje firmu i četiri osobe zbog nesreće u Jablanici

Tuzla i TK

BH Telecom Direkcija Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika

Tuzla i TK

Općina Banovići povećala podršku poljoprivrednicima zbog posljedica suše

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]