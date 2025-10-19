Nova pobjeda Džumhura: Savladao Amerikanca Quinna i ušao u glavni žrijeb

Damir Džumhur
FOTO: Damir Džumhur: ATP Tour

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u glavni žrijeb ATP turnira u Beču, nakon što je u finalu kvalifikacija savladao Amerikanca Ethana Quinna sa 2:0 u setovima (6:3, 6:3).

Nakon jučerašnje pobjede protiv Australca Aleksandra Vukića, Džumhur je danas upisao još jedan impresivan trijumf, savladavši 72. tenisera svijeta i tako osigurao nastup među elitom.

U prvom setu Džumhur je iskoristio priliku u sedmom gemu i oduzeo servis protivniku, da bi potom sigurnom igrom zaključio set u svoju korist. U drugom setu Quinn je uspio napraviti brejk, ali je naš teniser odmah uzvratio i ponovo preuzeo kontrolu nad mečom. U osmom gemu Džumhur je još jednom oduzeo servis rivalu i potom sigurno završio posao, izborivši plasman u glavni žrijeb.

Turnir u Beču spada među najjače ATP turnire serije 500, a ove godine učestvuju i dvojica od trojice najboljih tenisera svijeta – Jannik Sinner i Alexander Zverev.

Džumhur će u prvom kolu igrati protiv jednog od trojice potencijalnih protivnika – Alexandera Zvereva (3. ATP), Corentina Mouteta (37. ATP) ili jednog od preostalih kvalifikanata.

Rezultat:

Damir Džumhur (BiH) – Ethan Quinn (SAD) 2:0 (6:3, 6:3)

