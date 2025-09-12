Novo priznanje za tuzlanskog arbitra: Zurapović sudi polufinale Eurobasketa

Najbolji bosanskohercegovački košarkaški sudija Ademir Zurapović delegiran je da večeras u Rigi sudi polufinalni meč Evropskog prvenstva između Grčke i Turske, koji počinje u 20 sati. To je novo priznanje za tuzlanskog arbitra, koji je na ovom prvenstvu već vodio pet utakmica grupne faze, kao i jedno četvrtfinale.

Ovaj angažman još jednom potvrđuje njegov visok međunarodni rejting, ali i ukazuje na paradoksalnu situaciju u domaćem sportu. Naime, Zurapoviću je već dvije godine onemogućeno da sudi domaće prvenstvo zbog navodnog starosnog ograničenja, iako FIBA pravilnici takvu prepreku ne poznaju.

Odluka dijela članova Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, koji se tome protive bez jasnog obrazloženja, faktički je udaljila najcjenjenijeg domaćeg arbitra iz bh. košarke. Uprkos tome što bi njegovo prisustvo značajno podiglo kvalitet domaće lige, čelnici KSBiH do sada nisu pokazali spremnost da promijene ovu praksu.