Novo radno vrijeme Bingo trgovina, kupcima se preporučuje planiranje kupovine

RTV SLON

Od danas je na snazi novo radno vrijeme Bingo trgovina, o čemu su kupci obaviješteni putem službenog saopštenja.

Kupcima se savjetuje da unaprijed isplaniraju svoju kupovinu kako bi izbjegli gužve i osigurali pravovremenu nabavku potrebnih proizvoda. Novo radno vrijeme primjenjuje se na sve prodajne objekte u mreži, a detalji će biti istaknuti na ulazima trgovina i objavljeni na službenim stranicama kompanije.

Iz kompanije poručuju da zahvaljuju svim kupcima na razumijevanju i podršci te pozivaju da prate njihove objave za sve buduće informacije o radnom vremenu i uslugama.

Radno vrijeme možete pogledati na ovom linku.

Kliknite na tekst plave boje.

pročitajte i ovo

Vijesti

Poznato koliko iznosi prosječna plata u FBiH za august

Vijesti

Na sjednici VSTV-a najavljen početak suđenja Debevcu

BiH

IDDEA: Značajan napredak BiH na svjetskoj listi najmoćnijih pasoša

Magazin

Evo kako pravilno čuvati jaja i provjeriti njihovu svežinu

Vijesti

Demobilisani borci: Ako dodatka ne bude u Prijedlogu budžeta, znamo šta ćemo!

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]