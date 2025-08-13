NPUS Tuzla optužuje Vladu FBiH za diskriminaciju penzionera i najavljuje tužbu

Adin Jusufović
Protesti penzionera u Tuzli
Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla optužila je Vladu Federacije BiH i premijera Nermina Nikšića da su uskraćivanjem jednokratne pomoći za gotovo 100.000 umirovljenika počinili ozbiljnu nepravdu i prekršili Zakon o zabrani diskriminacije.

Iz stranke traže da se nepravda ispravi i da pomoć bude isplaćena svim penzionerima s mirovinom do 1.000 KM, u skladu s uredbom.

Kako ističu, niske mirovine podjednako pogađaju sve penzionere u Federaciji, bez obzira jesu li cijeli radni staž ostvarili na području FBiH ili imaju takozvane “srazmjerne” penzije iz Federacije i druge države. Naglašavaju da je pomoć namijenjena zaštiti standarda svih penzionera FBiH te da niko ne bi smio biti isključen, posebno jer se sredstva isplaćuju iz federalnog budžeta u koji doprinose i “srazmjerni” penzioneri.

U NPUS-u navode da im se obraćaju građani s primjerima u kojima su članovi istog domaćinstva različito tretirani – jedan je dobio pomoć, a drugi, iako u istoj kategoriji, nije. Dodaju i da su među isključenima i oni s minimalnim mirovinama iz Republike Srpske, pa čak i s iznosima od dvije do tri marke, što smatraju apsurdnim.

“Ako Vlada FBiH i premijer Nikšić ne isprave nepravdu, naš pravni tim razmotrit će podnošenje tužbe protiv odgovornih. Ukoliko bude potrebno, NPUS Tuzla će u ime članstva pokrenuti postupak”, poručili su iz stranke.

