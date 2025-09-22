NPUS Tuzla: Predloženi Zakon o vještacima urušava pravosuđe

Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla uputila je saopštenje u kojem poziva građane da se svim demokratskim sredstvima usprotive donošenju Zakona o vještacima u Federaciji BiH, koji je Vlada uputila u parlamentarnu proceduru.

Iz NPUS-a ističu da je intencija zakona “daljnje urušavanje pravne regulative u Federaciji BiH, poticanje etničkog drobljenja sistema i nova poluga za urušavanje pravosuđa kao nezavisnog stuba vlasti, od strane izvršnih struktura i feudalnih vjersko-nacionalnih sekti iz vrhova vladajućih stranaka”.

“Predloženi Zakon o vještacima stvara pretpostavke da postane Zakon o ‘vješticama’, jer će praktično osigurati nove prerogative stranačkih bosova da preko ingerencija ministara i odanih vještaka utiču na pravosudne odluke. To znači stvaranje novih mogućnosti zaštite stranačkih vođa i njihovih satrapa u procesima za korupciju, kriminal i druga nepočinstva koja često rade po principima mafije”, navode iz NPUS-a.

Dodaju da je zakon u suprotnosti s evropskim pravnim stečevinama i da otvara vrata dodatnoj administraciji umjesto prijeko potrebne reforme javne uprave. “Kod nas je 44 posto ‘ćata’ od ukupnog broja zaposlenih, dok je u EU samo 14 posto, a ovim zakonom se stvara prostor za novi namet na vilajet”, stoji u saopštenju.

NPUS zaključuje da je suština njihove poruke jasna: “Pravdu treba prepustiti nezavisnom pravosudnom sistemu. Dosadašnje političke manipulacije bile su pogubne, nove nam ne trebaju.”