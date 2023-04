Obilježena 31 godišnjica formiranja II manevarske čete policije SJB Tuzla

Udruženje policije “Manevarac“ Tuzla u čijem sastavu se nalaze bivši pripadnici manevarskih jedinica, pripadnika policije i Stanice javne bezbjednosti Tuzla, obilježili su na prigodan način 27. april 1992. godine, dan kada je formirana 2. Manevarska četa policije koja je dala nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije.

Obilježavanje ovog značajnog datuma počelo je polaganjem cvijeća na spomen ploču u MZ Stari Grad, odavanjem počasti i poštovanja svim pripadnicima ove jedinice koji su dali svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine, a nakon toga je formiran i defile sa zastavama slobode koji je krenuo put mjesta na kojem je i formirana ova jedinica ispred objekta Fakulteta za tjelesni odgoj i sport („DTV Partizan“), ispred kojeg su također položeni vijenci i cvijeće, a upriličen je i kraći čas historije.

“Među prvima smo stali u odbranu Tuzle, a našu jedinicu su činili Tuzlaci kojima nije bilo važno kako se ko zove, pa su rame uz rame stali svi zajedno sa istim ciljem, a to je braniti i odbraniti Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Važno je da to istaknemo jer da nije bilo tako ko zna kako bi se sve dalje odvijalo. Naša najveća pobjeda je ona na Brčanskoj Malti kada smo hrabro i nepokolebljivo pokazali koliko volimo ovaj grad i našu domovinu. Na Brčanskoj Malti je pobijedilo jedinstvo Tuzle i mi to danas sa ponosom ističemo” – kazao je ovom prilikom, obraćajući se prisutnima, Edin Altumbabić, ponosni član Manevarca.

Ovom skupu prisustvovao je I gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić koji je ovom prilikom kazao da je jedinstvo Tuzle i danas njen njači adut u svakom smislu.

“Hvala vam od srca što ste bili dio slobodarske Armije BiH koja je časno i dostojanstveno podnijela sve tegobe agresije i iz rata izašla čista, jer da nije bilo vas i sličnih vama ko zna šta bi danas bilo. Važno je da to ponovimo bezbroj puta i danas svi zajedno gradimo ljepše i bolje sutra za sve nas i za sva pokoljenja koja dolaze, a ja vjerujem da ćete mi u tome pomoći”- kazao je kratko u svom obraćanju gradonačelnik Tuzle Lugavić.

Obilježavanje 31. godišnjice od formiranja Manevarca završeno je prigodnim druženjem bivših pripadnika ove jedinice i građana MZ Stari Grad u prostorijama Udruženja policije „Manevarac“ Tuzla.