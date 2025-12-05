Obratite pažnju, da li vaša lična karta ima biometrijski čip, jer od toga može zavisiti da li ćete bez prepreka nastaviti putovanje. Polovinom 2023. godine u Bosni i Hercegovini počele su se izdavati nove lične karte koje sadrže biometrijski čip sa podacima o osobi, dok stariji dokumenti tu mogućnost nemaju.

Mnogi putnici tek na granici saznaju da njihova lična karta nije tehnički čitljiva. To se dešava na međunarodnim aerodromima gdje se dokument mora skenirati i potvrditi kroz elektronski sistem. Ako lična karta nema čip, sistem je ne može očitati i dalji nastavak putovanja postaje nemoguć.

Ovaj problem posebno dolazi do izražaja kod putovanja u zemlje u koje državljani BiH mogu ući samo sa ličnom kartom. Primjer je odlazak na Kosovo. Iako se na Kosovo može isključivo sa ličnom kartom, većina letova uključuje presjedanje na međunarodnim aerodromima, primjer Istanbul. Dešava se da putnici iz BiH otputuju iz zemlje sa pasošem, a zatim u Istanbulu budu zaustavljeni na ukrcaju za Prištinu, jer njihova stara lična karta bez biometrijskog čipa ne može biti očitana. U tom trenutku ne mogu ući na Kosovo sa pasošem, ne mogu nastaviti let, i moraju se vraćati nazad.

Zato je važno da svi koji planiraju putovanja provjere imaju li ličnu kartu novijeg datuma. To se lako vidi golim okom, jer se na prednjoj strani nove lične karte nalazi mala kockica koja izgleda kao čip, što potvrđuje da dokument sadrži biometrijske podatke.

Šta donosi biometrijski čip i zašto je važan

Biometrijski čip omogućava brže sigurnosne provjere, automatsko očitavanje podataka i bolju zaštitu identiteta. Većina evropskih država ovaj standard primjenjuje godinama, a njegovo uvođenje u BiH predstavlja usklađivanje sa savremenim putnim dokumentima.