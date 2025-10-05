Lična karta, kada je moramo promijeniti?

Lična karta je osnovni identifikacioni dokument svakog državljanina BiH, a njen rok važenja i postupak zamjene propisani su Zakonom o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima koje donosi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA BiH).

Prema zakonu, lična karta u BiH izdaje se osobama starijim od 18 godina sa rokom važenja od deset godina. Osobe između 15 i 18 godina dobijaju dokument koji važi dvije godine, dok građani stariji od 60 godina imaju pravo na ličnu kartu bez roka važenja, što znači da se izdaje trajno.

Zakon propisuje situacije u kojima je građanin dužan da podnese zahtjev za zamjenu lične karte:

Kada istekne rok važenja zahtjev za novu ličnu kartu podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka postojeće.

Kod promjene ličnih podataka svaka promjena imena, prezimena, prebivališta, državljanstva ili drugih podataka koji se nalaze na dokumentu zahtijeva izdavanje nove lične karte.

Promjena izgleda, ako se izgled osobe toliko promijeni da fotografija više ne odražava stvarni izgled, dokument mora biti zamijenjen.

Oštećenje ili nečitljivost, ako je lična karta oštećena, izblijedjela ili tehnički neispravna, mora se izvaditi nova.

Gubitak, krađa ili uništenje, građanin je dužan odmah prijaviti nestanak i podnijeti zahtjev za izdavanje nove lične karte.

Netačni podaci, ako se utvrdi da podaci upisani u dokument nisu tačni, lična karta se poništava i izdaje nova.

U svim navedenim slučajevima zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana nastanka razloga za zamjenu, osim u slučaju isteka roka važenja kada se zahtjev mora predati 15 dana ranije.

Gdje i kako se podnosi zahtjev

Zahtjev za novu ličnu kartu podnosi se u nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta. Potrebno je priložiti staru ličnu kartu, dokaz o prebivalištu ako je promijenjeno, lične dokumente koji potvrđuju eventualne promjene podataka i uplatnicu administrativne takse.

Naknada za izdavanje lične karte propisana je pravilnicima entitetskih MUP-ova i u većini slučajeva iznosi 18 KM. Novi dokument se, prema zakonu, mora izdati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko su svi podaci uredni i ispravni.

Građani koji ne zamijene ličnu kartu na vrijeme mogu biti novčano kažnjeni, u skladu sa članom 26. Zakona o ličnoj karti, iznosom od 30 do 300 KM.