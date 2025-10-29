Uhapšeno sedam osoba zbog trgovine ljudima, među njima i policajci MUP-a TK

Nakon višemjesečne istrage koju je provela Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, jutros je izvedena opsežna akcija na više lokacija u TK. Prema zvaničnim informacijama, 29. oktobra 2025. godine, policijski službenici Uprave policije MUP-a TK, postupajući po Naredbi Kantonalnog suda u Tuzli i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, izvršili su pretres na sedam lokacija na području Živinica, Banovića i Kalesije.

Tom prilikom lišeno je slobode sedam osoba, među kojima su četiri policijska službenika Uprave policije MUP-a TK, zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, iz člana 210a Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno, uhapšeni su: B. K. (1974), Dž. P. (1970), J. M. (1995), M. H. (1979), N. A. (1984), Z. J. (1964) i S. Š. (1958).

Istraga se nastavlja pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a policija najavljuje da će po završetku kriminalističke obrade javnost biti obaviještena o detaljima slučaja.