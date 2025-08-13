Očekuje se rast potražnje za sirovom naftom

Nedžida Sprečaković
Nafta
Nafta (Foto: Pexels)

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) očekuje veći rast globalne potražnje za sirovom naftom, potaknut snažnijom svjetskom ekonomijom.

U mjesečnom izvještaju objavljenom u utorak, organizacija sa sjedištem u Beču procijenila je da će potražnja u narednoj godini porasti za 1,4 miliona barela dnevno, što je više od ranije procjene od 1,3 miliona. Očekuje se i značajno smanjenje globalnih zaliha nafte – za gotovo 1,2 miliona barela dnevno – ali samo ukoliko OPEC i njegovi saveznici ne vrate proizvodnju na ranije nivoe.

Savez OPEC+, u kojem su i ključni proizvođači poput Rusije, završava promjenu pravca svoje proizvodne politike ukidanjem ograničenja proizvodnje. Od septembra, grupa planira prosječno povećanje proizvodnje za 547.000 barela dnevno, prenosi dpa.

