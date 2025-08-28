Od 1. septembra prestaje kontrola cijena u FBiH, ukida se lista „zaključanih“ artikala

Kontrola cijena u FBiH prestaje važiti 1. septembra, ističe odluka o „zaključanim cijenama“ za 65 osnovnih proizvoda, ministar trgovine Amir Hasičević navodi da se očekuje Zakon o kontroli cijena, dok sama uredba automatski prestaje važiti.

Neizvjesno je hoće li zakonski prijedlog već u septembru ući u parlamentarnu proceduru, što znači da ograničenja cijena najvjerovatnije više neće biti ni za osnovne namirnice.

Zastupnici u Parlamentu FBiH oštro kritikuju dosadašnje poteze resornog ministarstva. Haris Šabanović kaže da je „zaključavanje cijena“ djelovalo kao kratkotrajna kataloška akcija bez jasnog učinka i da je ministarstvo time otvorilo više pitanja nego što je riješilo.

Admir Čavalić podsjeća da je o samom zakonu govorio kao o rješenju iz ratnih vremena i ocjenjuje da je „zaključavanje cijena“ bilo marketinška, a ne tržišno efikasna mjera.

Mirza Čelik poručuje da Vlada treba štititi građane kroz jačanje konkurencije, sprečavanje monopola i ciljanu pomoć najugroženijima, dok upozorava na negativne trendove na tržištu rada i kratkoročne poteze u politici penzija.

Ekonomski analitičar Igor Gavran smatra da je kontrola cijena u FBiH primjer selektivnog pristupa koji izbjegava stvarno ograničiti marže i sankcionisati ekstra profite, te upozorava na visoke trgovačke marže i slabu zaštitu potrošača.

Dodaje da je bez zvaničnog teksta prijedloga zakona teško komentarisati najave o ograničavanju marži, posebno kada se govori o uvoznoj robi i mogućem narušavanju odnosa prema domaćim proizvođačima.

U ovom trenutku fokus javnosti ostaje na tome šta će konkretno donijeti najavljeni Zakon o kontroli cijena i hoće li kontrola cijena u FBiH, ukoliko bude vraćena u novom obliku, imati mjerljive efekte na životni standard i konkurenciju na tržištu.