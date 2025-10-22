Odbor Parlamenta FBiH obišao Jablanicu: Uspostaviti sustav ranog upozorenja od nepogoda

Članovi Odbora za istragu i praćenje aktivnosti u vezi s sanacijom šteta prouzročenih poplavama i klizištima iz listopada 2024. godine Parlamenta Federacije BiH, proteklog su tjedna posjetili općinu Jablanica s ciljem sagledavanje trenutnog stanja nakon prošlogodišnjih poplava.

Iz Općine Jablanica podsjećaju da su poplave prije godinu dana prouzročile značajnu materijalnu štetu, oduzele 19 života i narušile svakodnevni život stanovnika općine Jablanica.

Tijekom obilaska lokaliteta pogođenih poplavama, općinski načelnik Emir Muratović zajedno sa suradnicima, upoznao je članove Odbora sa najkritičnijim točkama na terenu koje su pretrpjele štetu, poduzetim mjerama i prioritetima u sanaciji od poplava.

Posebna pažnja posvećena je obiteljima koje su pretrpjele najveće gubitke – onima koje su ostale bez domova, kao i obiteljima čiji su članovi smrtno stradali u poplavama.

Članovi Odbora su ovom prilikom istaknuli važnost zajedničkog djelovanja svih razina vlasti u pružanju pomoći pogođenim područjima i ubrzanju procesa sanacije.

Naglašeno je da će konkretni zaključci i preporuke s terena biti upućeni nadležnim institucijama, kao i zastupnicima Federalnog Parlamenta BiH, kojima će se tijekom idućih sjednica podnijeti detaljno izvješće radi što bržeg reagiranja i osiguranja potrebnih sredstava, kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti.

Tijekom posjeta istaknuta je i potreba za uspostavljanjem funkcionalnog sustava ranog obavještavanja i informiranja stanovništva o vremenskim nepogodama, čiju implementaciju je općina Jablanica već započela.

Zaključeno je da su planski pristup, odgovorno upravljanje prirodnim resursima i bolja koordinacija ključni za dugoročnu zaštitu ljudi, okoliša i infrastrukture.