Odbrana Amira Pašića Faće danas ulaže žalbu na određivanje pritvora

Odbrana Amira Pašića Faće, kojeg Tužilaštvo Kantona Sarajevo sumnjiči za uznemiravanje više osoba i psihičko nasilje, uložit će žalbu na jednomjesečni pritvor.

Kenan Ademović, branilac osumnjičenog Amira Pašića potvrdio je za Detektor da su u ponedjeljak, 27. oktobra primili rješenje o određivanju pritvora Općinskog suda u Sarajevu, te da će uložiti žalbu u zakonskom roku od 24 sata.

– Ono na šta će se odbrana bazirati jeste da nije bilo razloga za određivanje mjere pritvora, kao najteže mjere, nego da se postupak mogao voditi bez ikakvih daljih problema sa drugim mjerama koje mogu biti propisane prema Zakonu o krivičnom postupku BiH – kaže Ademović.

Prema njegovim riječima, odbrana će se žaliti na činjenicu da je rješenje o pritvoru usvojeno zbog postojanja bojazni od bjekstva i da bi osumnjičeni mogao počiniti isto krivično djelo, iako oni smatraju da takvo nešto nije tačno.

– Mi ćemo u našoj žalbi napisati razloge zbog kojih smatramo da nema razloga da Amir Pašić, zvani Faćo, bježi bilo gdje, preko granice. I kada su u Mostaru s njim obavili razgovor on uopšte nije imao ni pasoš kod sebe, znači da uopšte nije imao ni namjeru da bježi – dodaje Ademović.

Tužilac Darko Soldat na ročištu za određivanje pritvora naveo je da Pašić nije bio dostupan organima gonjenja, te da su ga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pokušali naći na pet adresa gdje je bio prijavljen, nakon čega je uhapšen u Potocima kraj Mostara.

Soldat je rekao i da krivično djelo psihičko nasilje nije bezazleno te da je za njega propisana zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Također je podsjetio kako je Pašić ranije osuđen za više krivičnih djela.

Ademović, također, smatra da je neopravdano izricanje pritvora zbog sumnje da bi Pašić mogao ponoviti krivično djelo, te da su tokom rasprave davali razloge i ponudu za određivanje drugih, zakonom propisanih mjera.

– Postoje mnogo teža krivična djela koja imamo i koja postoje, pa ljudi dolaze sa slobode. Ovo je novo krivično djelo, od augusta 2025. i čak mnogi smatraju da bi ovo mogao biti neki verbalni delikt… a čak nijedna država Evropske unije kada je u pitanju ovo krivično djelo nikada nije odredila najstrožiju mjeru, a to je mjera pritvora – pojašnjava Ademović.

Pašić je, prema navodima sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, tri novinarke i zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH nazivao pogrdnim imenima, vrijeđao ih, prijetio im, te je na taj način uticao na njihovo psihičko zdravlje.

Na društvenim mrežama je krajem prošle sedmice dijeljen video verbalnog napada na novinarku Stava i Faktora Rabiju Arifović, koji su njene kolege i medijski stručnjaci okarakterizirali kao napad na “ženu, muslimanku i novinarku” te kao “seksualizirano uznemiravanje”.

Video je u međuvremenu uklonjen, ali je ubrzo zatim postavljen novi sa sličnim sadržajem.

Arifović je podnijela krivičnu prijavu Policijskoj upravi Centar, a dežurna tužiteljica odmah obavještena i djelo je okvalifikovano kao ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje.

Ranije su zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić, Upravni odbor Udruženja “BH novinari” i Linije za pomoć novinarima izdali saopćenje u kojem zahtijevaju reakciju vlasti, prvenstveno Tužilaštva Kantona Sarajevo, podsjeća BIRN BiH.