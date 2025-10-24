Predložen jednomjesečni pritvor Amiru Pašiću Faći

Jasmina Ibrahimović
Uhapšen Amir Pašić – Faćo zbog prijetnji novinarki Rabiji Arifović

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Amiru Pašiću Faći. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Pašić se sumnjiči da je koristeći psovke, uvrede i vrijeđanja putem društvenih mreža TikTok i YouTube, vrijeđao dostojanstvo tri novinarke i zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, čime je narušio njihov psihički integritet i počinio krivično djelo psihičko nasilje u težem obliku učinjeno putem informaciono- komunikacijske tehnologije.

Istovremeno, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo poziva sve političke stranke i javne ličnosti da se suzdrže u komentiranju i u sugeriranju nosiocima pravosudnih funkcija šta i kako treba da rade u konkretnim predmetima. Svaki pokušaj javnog pritiska na rad je neprihvatljiv i predstavlja narušavanje principa nezavisnosti pravosuđa, saopćeno je tog tužilaštva.

