Hrvatska je počela pripreme za izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na granici s BiH, na području bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac. Od juna ove godine, na toj lokaciji se odvijaju radovi uklanjanja postojećih objekata, pripreme terena i obrade građevinskog i zemljanog materijala.

Problem Trgovske gore kao potencijalnog odlagališta radioaktivnog otpada datira još iz devedesetih godina, ali vlasti u Bosni i Hercegovini su se tek u posljednjih nekoliko godina ozbiljnije uključile u aktivnosti s ciljem zaštite interesa građana i okoliša.

Prema informacijama Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško, radovi na lokaciji odvijaju se u dvije prostorno razdvojene zone. Donja zona, ZONA 1, smještena je blizu ulaznog dijela i obuhvata četiri skladišna objekta, dok se gornja zona, ZONA 2, nalazi oko tri i po kilometra dalje i takođe ima četiri objekta.

U protekla četiri mjeseca svi objekti su u potpunosti uklonjeni, građevinski otpad je obrađen i oporabljen, a metalni materijal pripremljen za transport u reciklažno dvorište. Do proljeća naredne godine planirano je iskopavanje zemlje, ravnanje radnog platoa u ZONI 2 te završno uređenje putne infrastrukture unutar lokacije.

Prema planovima Hrvatske, centar za skladištenje nuklearnog otpada trebao bi biti otvoren do 2028. godine. Međutim, lokacija Čerkezovac nalazi se svega nekoliko stotina metara od naseljenih područja, škola, voćnjaka i izvora pitke vode koju koristi više od 250 hiljada stanovnika s obje strane granice.

Stručnjaci i ekolozi već godinama upozoravaju da bi odlaganje nuklearnog otpada na tom području moglo imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi, ali i po okoliš, posebno po zaštićeno područje rijeke Une koje predstavlja jedno od najvažnijih prirodnih bogatstava BiH.